Почему путь к совершенству может закончиться деградацией естественного интеллекта, ответил философ

Мы привыкли думать, что развитие — это движение от животного состояния к высшему, но современные западные концепции предлагают в качестве высшей ценности совершенно иное направление. Как случилось, что техника из средства превратилась в цель, а естественный интеллект, по прогнозам, будет деградировать по мере совершенствования ИИ, ответил кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ, эксперт Философского клуба «Цивилизационное будущее России» Тарас Вархотов.

ИЛИ

Изображение сгенерировано ИИ

«Развитие человека – это движение от природного, животного состояния к состоянию, которое уже не исчерпывается природно-животным. Исторически люди всегда старались преодолеть свои ограничения. При этом значительную часть жизни мы живем по инерции, в квазиживотном состоянии. В этом нет ничего страшного, но важно определять вектор направленности», — отметил Тарас Вархотов.

Эксперт пояснил, что история – это осуществление ценностей, в которой всегда есть отклонение от кратчайшего пути. Траектория достижения ценностей исторически многообразна:

«Что такое ценности? Они векторно ортогональны природе, они трансцендентны, даны как непосредственные переживания, неконвенциональны и осуществляются именно в истории. Основатель трансгуманизма – Джулиан Хаксли. Он сформулировал на четырех страницах манифест: человек – венец творения, а значит, он должен реализоваться в чем-то большем. Но в действительности мы сейчас скорее движемся к регрессу. Это хорошо иллюстрируется западными философами, они утверждают, что возможность модифицировать собственный пол – это и есть реализация собственной свободы».

Что касается искусственного интеллекта, то, по словам Тараса Вархотова, мечта технооптимистов выглядит так, как описывают в Массачусетском технологическом институте: по мере развития искусственного интеллекта будет деградировать естественный интеллект. Не будучи побуждаемы думать, люди просто перестанут это делать, пишет RuNews24.ru.

«Каковы мои предварительные выводы? Первое: нужно быть скромнее. Все трансгуманистические тезисы слишком сильно верят в совершенство человека. Определенно нужно быть скромнее. Второе: техника превратилась из средства в цель – это опасно. Необходимо пересмотреть отношения между целями и средствами, сейчас они поменялись местами. Третье: холистические подходы в антропологии сильно недооцениваются. Четвертое: Хаксли считал, что трансгуманизм – это совершенствование человека, но на самом деле, если понимать приставку «транс» буквально, трансчеловек не будет человеком. Это будет что-то принципиально иное. И пятое: даже если преодоление человеческой природы возможно, мы едва ли сможем или захотим с этим жить», – резюмировал специалист.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским в России