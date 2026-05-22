Российские бренды могут побороться за поддержку на конкурсе «Знай наших»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс и при поддержке ВЭБ.РФ объявило о приёме заявок на новый сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Подать заявку можно до 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: пресс-службе правительства Псковской области

К участию в конкурсе приглашаются малые и средние предприниматели — отечественные производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Особое внимание в этом году Президент России Владимир Путин поручил уделить технологическим брендам. Для этого направления предусмотрен целый ряд отдельных номинаций. Так, подать заявку могут команды, которые разрабатывают и создают решения в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения, высокопродуктивного сельского хозяйства, энергетики будущего, транспортной инфраструктуры и др.

«Президент России поставил задачу поддержать компании, формирующие технологическое будущее России, помочь с их продвижением на внутреннем и международных рынках. Конкурс „Знай наших“, уже доказавший свою эффективность, для реализации этой задачи подходит как нельзя лучше. Широкая партнерская сеть конкурса формирует уникальный по объему и составу набор мер поддержки, которые работают не только на развитие конкретного бизнеса, но и в целом на формирование технологического суверенитета нашей страны», — отметил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

«Конкурс „Знай наших“ стал востребованной площадкой для выявления и поддержки сильных компаний, которые формируют современный рынок и с гордостью представляют нашу страну. С каждым новым сезоном конкурса растет число участников, расширяется география проекта, повышается качество и конкурентоспособность представленных брендов. Сегодня „Знай наших“ объединяет тысячи предпринимателей, создающих востребованную российскую продукцию», — прокомментировал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума «Сильные идеи для нового времени» Антон Кобяков.

Среди критериев отбора брендов — локализация не менее 30% и положительная динамика продаж. Победителей ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка.

«Технологическое лидерство — ключевое направление стратегии группы ВЭБ. Это лидерство начинается буквально с культуры предпринимательства — с амбиций молодых людей, их готовности участвовать и побеждать в глобальной гонке идей. Бренды-победители конкурса „Знай наших“ смогут не просто заявить о себе на всю страну, но и получить поддержку группы ВЭБ.РФ для реализации своих проектов», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Конкурс „Знай наших“ уже стал действенным инструментом поддержки малых и средних компаний. Победители прошлых сезонов получили возможности и ресурсы, которые позволили им нарастить продажи в 2–3 раза, а в ряде случае даже больше. Очень важно, что конкурс дает шанс заявить о себе предпринимателям из малых городов и населенных пунктов, а значит влияет и на развитие этих территорий», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов. Церемония награждения состоится в июле.

Ежегодный конкурс растущих российских брендов «Знай наших» проводится по поручению Президента Владимира Путина с 2023 года. Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. За три сезона в конкурсе приняли участие 31 тыс. компаний, из них поддержку получили 3 тыс. российских брендов.