Врачи рассказали, как надо питаться, чтобы не постареть раньше времени

В погоне за вечной молодостью люди ищут разнообразные средства, помогающие выглядеть достойно в любом возрасте. Чаще всего ставку делают на правильное питание. Сторонники ЗОЖ взяли под подозрение крабовые палочки и сливки для кофе. Они полагают, что наряду с десертами и фастфудом эти продукты провоцируют раннее старение.

Продуктов, которые напрямую старят, всё-таки не существует — состояние кожи определяется генетикой, образом жизни и совокупностью питания, подчеркивает в беседе с «Известиями» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Но действительно есть группы продуктов, которые при регулярном избытке ускоряют процессы, связанные со старением кожи и ухудшением ее качества, дополняет она.

К такой пище относят сахар и рафинированные углеводы, алкоголь, переработанное мясо, ультрапереработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты), избыток соли. Их объединяет не «магический вред», а влияние на метаболизм: скачки глюкозы, хроническое воспаление, окислительный стресс и дефицит нутриентов, — поясняет диетолог.

Эксперт советует обращать внимание не на отдельный продукт, а на частоту его употребления и количество съеденного. Впрочем, не случайно в фокус внимания сторонников здорового рациона попали крабовые палочки и сливки для кофе. Как оказалось, злоупотреблять такой едой действительно не стоит.

— Это типичные ультрапереработанные продукты, — объясняет собеседница «Известий». — В крабовых палочках мало «краба», но есть крахмал, сахар, усилители вкуса и соль. В сливках для кофе часто присутствуют гидрогенизированные жиры, сиропы глюкозы и стабилизаторы. При регулярном употреблении они не дают коже ресурсов для восстановления, а усиливают метаболическую нагрузку — отсюда и «эффект старения».

Она также напоминает, что существует несколько механизмов воздействия нежелательных продуктов на внешность. Во-первых, гликирование: избыток сахара приводит к образованию конечных продуктов гликирования (AGEs), которые повреждают коллаген и эластин — кожа теряет упругость.

— Что касается продуктов, которые «замедляют старение», корректнее говорить: поддерживают здоровое состояние кожи. Зеленый чай содержит катехины — это мощные антиоксиданты. Оливковое масло — источник мононенасыщенных жиров и витамина E, поддерживает липидный барьер кожи. Рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление и помогают удерживать влагу, — перечисляет Анастасия Лебедева.

Кефир и квашеная капуста — ферментированные продукты, благотворно влияющие на микробиоту кишечника, а через нее — на состояние кожи. Яйца дают организму полноценный белок и биотин, важный для волос и ногтей. А перловка — источник клетчатки и микроэлементов, поэтому стабилизирует уровень сахара в крови.

— Чтобы кожа выглядела здоровой, а волосы — сильными, рацион должен закрывать несколько ключевых позиций: полноценный белок (для синтеза коллагена), омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты (витамины C, E, каротиноиды, полифенолы), цинк, селен, железо и витамины группы B (особенно биотин). И не менее важно достаточное потребление воды и общий баланс питания, — продолжает специалист.

Благотворный эффект — это всегда результат системных действий, а не одной «вредной» или «полезной» позиции, подчеркивает диетолог.