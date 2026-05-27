Верховный суд РФ обобщит судебную практику по делам, связанным с ИИ

Верховный суд России по поручению председателя высшей судебной инстанции Игоря Краснова впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Перед судами поставлен ряд конкретных задач. В первую очередь, им предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений. Судам также предстоит оценить практику признания доказательствами документов, сформированных ИИ, сообщает пресс-служба.
Верховный суд также посвятит отдельный блок в обобщении судебной практики защите авторских прав при обучении нейросетей.
Как сказали ТАСС в инстанции, суд может предложить изменения в законы по результатам обобщения судебной практики.