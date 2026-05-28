Психолог объяснил, почему россияне охотнее платят экстрасенсам, а не врачам

Мы легко отдаём огромные деньги за обещание чуда, но с трудом платим за профессиональный разговор с собственной реальностью. Что стоит за этим парадоксом и почему общество, восхищающееся стойкостью, до сих пор заставляет людей молча страдать, ответил политический психолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин.
Эксперт также пояснил, что есть показательный парадокс: человек может спокойно отдать 500 тысяч рублей экстрасенсу, потому что тот продает чудо – обещает снять порчу, вернуть любовь, открыть денежный поток, почистить энергетику. А 40 тысяч рублей психологу тот же человек отдает с трудом, потому что психолог не обещает магического решения. Он не говорит: «Я все исправлю за вас». Он предлагает смотреть на реальность, проживать сложные чувства.
Эксперт подчёркивает, что преодолеть культуру молчания можно только нормальным разговором. Нужно перестать стыдить людей за тревогу, неуверенность и апатию. Поход к психологу должен восприниматься не как признание слабости, а как взрослая забота о себе, такая же естественная, как визит к врачу при боли в теле, только в данном случае болит душа.
Признание тревоги, апатии или депрессии не делает человека слабым; слабее общество делает именно запрет на честный разговор об этом.