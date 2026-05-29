День ветеранов таможенной службы России отмечается сегодня

29 мая ветераны таможенной службы России по традиции отмечают свой праздник. День ветеранов таможенной службы — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.

День ветеранов российские таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в связи с многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских организаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников». Поскольку именно 29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Вплоть до распада СССР в 1991 году эта дата считалась днём рождения советской таможенной службы.

Сегодня 29 мая во всех таможенных подразделениях России организовываются торжественные памятные и праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов.

Для молодых сотрудников таможенных органов этот день дарит приобщение к замечательным традициям таможенной службы. Они постигают старую истину: служба в таможенных органах имеет глубокое прошлое, насыщенное настоящее и почетное будущее. А тех, кто имеет достижения и необходимую выслугу лет, торжественно принимают в члены этой ветеранской организации

Напомним, что профессиональный праздник работников российской таможни отмечается ежегодно 25 октября, а Международный день таможенника — 26 января.