Международные состязания «Время героев» стартовали в Пскове

На площадке полигона «Завеличье» стартовали Международные состязания «Время героев». В них принимают участие более тысячи спортсменов, самому младшему стрелку - 8 лет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Схема: Михаил Ведерников / Мах

Первые дни традиционно проходят без зрителей. 30 мая следить за ходом соревнований смогут все желающие – с 9:00 до 17:00 гостей ждут интерактивные, культурные и спортивные площадки, показ техники и вооружения.

В программе – мастер-классы по воздушно-силовой атлетике, стрельбе из лука и фланкировке шашкой, армрестлинг, электронный тир, киберспорт, силомер, лазертаг, настольный теннис и военно-исторический моделизм.

Здесь можно будет познакомиться с казачьей культурой, попробовать походную кухню и чай из самовара XVIII века, посетить полевой лагерь ратников и узнать о быте Средневековья.

Все желающие смогут выполнить пробные нормативы ГТО.

Отдельная площадка будет посвящена презентации деятельности военно-учебных заведений. Здесь расскажут о порядке и условиях поступления, об обучении, проживании, бытовых условиях, а также о досуге курсантов.

«Друзья! Приезжайте всей семьёй, с детками! Поддержите участников состязаний и просто отдохните от будничных забот», - призвал Михаил Ведерников.

