Экс-депутата Александра Малькевича отпустили на СВО и приостановили дело о растрате

Судья Ирина Гречишко приостановила уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания Санкт-Петербурга, Заслуженного работника СМИ Псковской области Александра Малькевича. Он уже почти два месяца находится на СВО.

Петроградский районный суд Петербурга приостановил слушание дела по факту растраты бюджетных средств в отношении Александра Малькевича, бывшего директора канала «Санкт-Петербург», и разрешил ему уехать на СВО. Он сложил мандат депутата в апреле, а уехал туда в начале месяца.

Как сообщил адвокат Александра Малькевича Сергей Горелкин, во время судебного заседания прокурор возражала из-за неявки подсудимого, однако судья приняла решение удовлетворить ходатайство командира части.

Александр Малькевич был одним из фигурантов уголовного дела о растрате 37 млн на телеканале «Санкт-Петербург». Судя по фабуле , сам он ничего не брал, но во время руководства им телеканалом были подписаны фиктивные документы, с помощью которых блогер Николай Камнев якобы обналичивал средства и передавал главе регионального ЦУР Елене Никитиной, пишет «Фонтанка». Об уголовном деле публично стало известно осенью 2025 года, а события, которые в нем фигурируют, относятся к периоду, когда Смольный и Евгений Пригожин вели информационную войну.

Александр Малькевич - заслуженный работник СМИ Псковской области, неоднократно бывал в регионе, участвовал в ежегодных медиафорумах и иных политически значимых мероприятиях. Являлся советником губернатора Псковской области.