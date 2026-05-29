В Красногородском округе завершено расследование дела об убийстве соседа

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

По версии следствия, вечером 26 марта к потерпевшему в гости пришел сосед, с которым у мужчины произошла ссора. В ходе возникшего конфликта гость избил хозяина квартиры руками и ногами по голове и груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Впоследствии обвиняемый покинул квартиру, закрыв дверь снаружи на навесной замок, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома в деревне Саурово.

