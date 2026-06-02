ОГЭ по математике сдадут в Псковской области 2 июня

ОГЭ по математике сдадут сегодня девятиклассники в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.
В этот день школьники продемонстрируют свои знания по одному из обязательных предметов. Напомним, также выпускникам предстоит пройти аттестацию по русскому языку и двум предметам на выбор. Количество девятиклассников, сдающих ГИА в Псковской области, возросло на 630 человек, в этом году их порядка 7,3 тысячи.
Для проведения Основного государственного экзамена в 9-х классах организовано 62 пункта проведения аттестации. Для присутствующих на экзаменах специалистов было проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации.
Напомним, новшеством этого года станет использование подавителей сигналов сотовой связи.