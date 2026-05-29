 
Общество

Юные спортсмены из Пскова познакомились с работой Росгвардии

0

В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», приуроченной к Международному дню защиты детей, в региональном управлении Росгвардии прошёл «День открытых дверей» для юных спортсменов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Гостями мероприятия стали воспитанники спортивного общества «Динамо». Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии подробно рассказали юным гостям о своей службе, продемонстрировали специальную экипировку групп задержания и показали патрульный автомобиль.

Особый интерес вызвала демонстрация техники и снаряжения специального отряда быстрого реагирования «Гепард». Бойцы представили бронированный автомобиль «Патруль» и подробно рассказали о его технических характеристиках. Кроме того, сотрудник спецподразделения показал современное вооружение и экипировку, используемую при выполнении служебно‑боевых задач.

 

В ходе встречи росгвардейцы напомнили, что в этом году ведомство отмечает сразу две знаменательные даты: 10‑летие создания Росгвардии и 215‑летие войск правопорядка.

Мероприятие завершилось памятной церемонией: участники возложили цветы к памятной доске, установленной в честь сотрудника СОБР Олега Караулова, погибшего при выполнении задач в Северо‑Кавказском регионе.

Акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается: в планах ведомства — провести ещё ряд познавательных мероприятий для детей в летний период.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026