Юные спортсмены из Пскова познакомились с работой Росгвардии

В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», приуроченной к Международному дню защиты детей, в региональном управлении Росгвардии прошёл «День открытых дверей» для юных спортсменов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе управления Росгвардии по Псковской области.

Гостями мероприятия стали воспитанники спортивного общества «Динамо». Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии подробно рассказали юным гостям о своей службе, продемонстрировали специальную экипировку групп задержания и показали патрульный автомобиль.

Особый интерес вызвала демонстрация техники и снаряжения специального отряда быстрого реагирования «Гепард». Бойцы представили бронированный автомобиль «Патруль» и подробно рассказали о его технических характеристиках. Кроме того, сотрудник спецподразделения показал современное вооружение и экипировку, используемую при выполнении служебно‑боевых задач.

В ходе встречи росгвардейцы напомнили, что в этом году ведомство отмечает сразу две знаменательные даты: 10‑летие создания Росгвардии и 215‑летие войск правопорядка.

Мероприятие завершилось памятной церемонией: участники возложили цветы к памятной доске, установленной в честь сотрудника СОБР Олега Караулова, погибшего при выполнении задач в Северо‑Кавказском регионе.

Акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается: в планах ведомства — провести ещё ряд познавательных мероприятий для детей в летний период.