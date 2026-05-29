Глава Псковского округа приняла участие во Всероссийском Агродиктанте

Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова приняла участие во втором Всероссийском Агродиктанте‑2026. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По приглашению руководителя агрохолдинга «ПсковАгроИнвест», депутата Псковского областного Собрания Ирины Толмачёвой, Наталья Фёдорова вместе с заместителем министра сельского хозяйства Псковской области Полиной Золиной посетила офис компании в деревне Соловьи. Именно здесь разместилась одна из региональных площадок для написания Агродиктанта.

Акция направлена на популяризацию аграрной отрасли и признание заслуг людей, работающих на земле: именно они обеспечивают страну продуктами питания отечественного производства и способствуют укреплению продовольственной безопасности. В мероприятии приняли участие специалисты «ПсковАгроИнвеста» — крупнейшего агропромышленного предприятия муниципалитета.

 

Наталья Фёдорова отметила важную роль компании в развитии аграрного образования на территории округа. При поддержке «ПсковАгроИнвеста» открыты два агрокласса — в Стремуткинской и Москвинской школах. В них школьники в рамках профориентации углублённо изучают предметы, связанные с агропромышленным комплексом, и проходят практику. Глава округа выразила надежду, что ребята в будущем выберут профессии аграрной отрасли.

Агродиктант‑2026 проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза России.

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

