В партии молдавских яблок в Псковской области выявили опасного вредителя

На складе временного хранения в Псковской области обнаружили опасный карантинный объект в импортных партиях свежих яблок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо‑Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора проводил карантинный фитосанитарный контроль двух импортных партий свежих яблок, выращенных в Республике Молдова. В ходе проверки были обнаружены живые имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Образцы направили на лабораторные исследования в Северо‑Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты подтвердили наличие западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) — опасного карантинного вредителя.

По итогам проверки выпуск 41 тонны яблок на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственников грузы будут уничтожены.

