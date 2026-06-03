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Пять проектов благоустройства реализуют в Псковской области по итогам всероссийского конкурса

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Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — более серьезный механизм благоустройства, чем программа «Формирование комфортной городской среды», рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Псковской области — начальник отдела развития городской среды Татьяна Яковлева на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Существует еще Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Это второй механизм благоустройства. В проекте "Формирование комфортной городской среды" люди голосуют, и все 26 муниципалитетов Псковской области получают финансирование на благоустройство, а конкурс — более серьезное и масштабное мероприятие», — комментирует Татьяна Яковлева.

В конкурсе принимают участие проекты, предусматривающие более масштабные территории благоустройства, на них получают гранты в крупных размерах, от 50 до 70 миллионов, иногда больше, для благоустройства исторических поселений и малых городов.

«Мы в таких конкурсах стараемся участвовать ежегодно. В прошлом году мы подавали заявки, пять проектов сейчас реализуются. В этом году мы тоже подали заявки», — отмечает Татьяна Яковлева.

Проект для заявки на участие необходимо проработать, заранее подумав о том, как он будет способствовать развитию муниципалитета, также следует грамотно объяснить суть проекта на федеральном уровне. «Участие в конкурсе — серьезный проект, требующий вовлеченности», — резюмирует Татьяна Яковлева.

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