Евгений Васильев о мужчинах в педиатрии, транспортировке пациентов и новых операциях

Недавно в структуру Детской областной клинической больницы вошли два бывших санатория «Великолукский» и «Гороховое озеро». На фоне данных событий главный врач больницы Евгений Васильев рассказал о реструктуризации и планах развития, а также обсудил с корреспондентом ПЛН кадровые проблемы, включая дефицит узких специалистов, и меры по привлечению мужчин в педиатрию. Были затронуты и вопросы модернизации реабилитационного отделения и внедрения новых высокотехнологичных операций.

Реструктуризация Детской областной клинической больницы

- Евгений Сергеевич, поговорим про развитие Детской областной клинической больницы. Какие инновации уже введены, что еще только планируется? Недавно произошла реструктуризация ДОКБ, в результате которой больница присоединила бывший санаторий «Гороховое озеро» и бывший детский ортопедический санаторий «Великолукский». Также в структуру входят Псковское и Великолукское подразделения. Планируется ли дальнейшее расширение, какие еще филиалы могли бы появиться и в какой срок?

- Я думаю, что этот вопрос лучше всего направить в министерство здравоохранения Псковской области, так как о планах министерства здравоохранения я не уполномочен сообщать. Однако, понимая, что больница крепнет, вполне возможно, что есть те подразделения, которые еще могут оказаться под нашей опекой.

Надеюсь, что не в ближайшее время, потому что нам нужно сейчас адаптировать нашу работу в отношении этих санаториев и наладить взаимодействие с этими организациями.

Кадровый вопрос в больнице

- Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела в больнице с кадровым вопросом? Хватает ли специалистов на такое количество филиалов?

- У нас есть совсем незначительные кадровые проблемы. Именно незначительные. В настоящее время в больнице ликвидирован кадровый дефицит по среднему медицинскому персоналу, но все же есть некоторые дефицитные специальности. Это врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-реаниматолог. Нам бы хотелось (нанять) участкового врача-педиатра и детского хирурга в филиал «Великолукский». Потребность в других кадрах на сегодняшний день незначительная. Скажем так: если появятся специалисты, молодые врачи, мы готовы принять их на работу, но потребности уже не испытываем. Больница сейчас выполняет на 100% государственное задание, которое раньше не выполнялось.

- Как решаете вопрос с дефицитом медиков? Заключаете ли целевые договоры?

- Да, конечно, у нас достаточное количество целевиков, которые уже возвращаются. Но, понимаете, кадровая проблема возникает не из-за того, что мы не заключаем целевые договоры, а из-за того, что сама по себе педиатрическая специальность в большинстве своем — специальность женская. У девушек есть слабость — уходить декрет или выходить замуж за военнослужащих, покидать больницу и отрабатывать по своему целевому направлению по месту службы мужа, супруга. Бывает, мы тратим серьезный ресурс и длительные сроки на обучение целевого специалиста, а потом его теряем. Дело все в том, что это очень длительная специальность. Чтобы стать специалистом, нужно потратить от 8 до 10 лет, только чтобы выучиться. Нет других таких профессий, где так долго куются кадры. У нас вот недавно вышла доктор из декрета, в котором пробыла восемь лет, родив поочередно троих детей. Естественно, она выполняет свою задачу как мать перед государством, естественно, это счастье. У меня у самого четверо детей, и супруга тоже была в декрете, а она тоже доктор. Я понимаю, насколько было тяжело ее главному врачу восполнять дефицит. Она тоже находится в дефицитной специальности. Женщины должны рожать. Поэтому моя задача сейчас другая: привлечь в нашу специальность мужчин.

- Выпускники медицинского факультета ПсковГУ смогут у вас работать, рассчитываете на них?

- Для того, чтобы заключать качественные целевые договоры, я являюсь преподавателем в Псковском государственном университете, где я год вижу студентов, год вижу, как они учатся, что они из себя представляют, и понимаю, с кем бы я хотел заключить целевые договоры, а с кем бы не хотел. Потому что, когда они приходят на собеседование, ты видишь человека впервые, и иногда сделать качественные выводы очень сложно. А вот когда ты с ним год общаешься, принимаешь у него экзамены, его же и обучаешь, несешь ответственность потом, другое дело. Как обучил, так он у тебя и работает.

Модернизация инфраструктуры ДОКБ

- Ранее вы говорили, что в больнице проходит модернизация инфраструктуры детской реабилитации, медицинские организации оснащают современным оборудованием в рамках федеральных проектов. Что это значит на практике, можете ли теперь оказывать помощь, недоступную ранее? Можете привести конкретные примеры?

- Пока что мы еще не оснастили, мы открыли отделение реабилитации и попали в программу по дооснащению. И оснащение планируется на 2027 год. А для того, чтобы открыть реабилитацию, мы получили лицензию. У нас есть оборудование, оно только-только было представлено на форуме «Здравница-2026», который недавно проходил на территории города Пскова. И современные технологии, в том числе в детской реабилитации, у нас работают.

Отделение выполняет полностью государственное задание. Уже было достаточно большое количество пациентов, получается их активно лечить. В основном это физиотерапевтическое лечение, лечебно-физическая культура, массажи, различные манипуляции, внутрикостные инъекции и прочие-прочие моменты, которые приводят к скорейшему выздоровлению пациента.

Отделение работает очень качественно, но нам, единственное, не хватает того, чтобы покрывать потребность, при которой мы вынуждены направлять детей за пределы Псковской области. Собственно, мы бы и не получили этого оснащения, не открой мы это отделение. Так действует государственная программа. Ты можешь только переоснаститься или дооснаститься. Изначально ты должен иметь лицензию. Помните ковид, да? Без маски никуда нельзя, но маску ты можешь купить только в аптеке. Где взять первую маску? Добыть ее в бою. Вот приблизительно так мы и начинали работать. Сначала мы добыли все, что нам необходимо, получили лицензию, теперь попали в программу по переоснащению.

Приоритеты в дальнейшем развитии больницы

- Какие дальнейшие планы по развитию больницы, какие вопросы сейчас в приоритете?

- Недавно у нас состоялась впервые уникальная операция, которая вообще никогда не выполнялась на территории региона. Это пластика передней крестообразной связки в коленном суставе. Такие операции выполнялись только на базе федеральных центров. Мы трудоустроили доктора из института Турнера (Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Генриха Турнера - ред.), он у нас является внешним специалистом по совместительству, будет сюда приезжать для подбора пациентов на такие операции и, соответственно, выполнять их в определенный день. То есть собирается группа лиц, и мы делаем эти операции теперь на нашей базе.

Почему это важно: тем, кто вынужден был выезжать далеко за пределы региона на выполнение этих операций, теперь нет в этом необходимости. Эти же «умелые руки» теперь будут выполнять данные операции на нашей базе. Есть вся необходимая инфраструктура: по оборудованию, по сестринскому составу, это очень важно, по анестезиологии для выполнения этих вмешательств, всего достаточно. Теперь остаются только «умелые руки», и они у нас появились. И это не только такая операция, но и ряд других операций, которые будут выполняться по профилю травматология и ортопедия.

Также планируется в августе повышение квалификации наших специалистов по отоларингологии для того, чтобы мы вошли в систему высокотехнологичного оказания медицинской помощи по профилю лор-болезней. У нас есть все необходимое оборудование, подготовленная инфраструктура, теперь осталось только получить, как говорится, «заветную корочку». Причем навыки у докторов есть, они уже обучались на эти вещи, осталось только получить заветную бумажку, и в результате мы сможем оказывать эту помощь.

И, наконец, очень важное направление: мы активно развиваем нашу эндокринологическую службу. В этом году мы уже устанавливаем на 50% больше инсулиновых помп, чем в прошлом году. Теперь у людей появится разнообразие. Впервые в этом году (в конце августа- начале сентября) мы ставим три федеральных помпы. Раньше все помпы ставились только в федеральных центрах, но есть особые. Они представляют собой что-то наподобие искусственной поджелудочной железы. Вот такие помпы будут, они сверхдорогие. Мы закупаем их три штуки, и впервые они будут установлены тоже на базе нашего отделения эндокринологии в этом году.

Плюс еще совсем недавно получила регистрационное удостоверение так называемая «беспроводная помпа». Это тоже уникальная помпа. Только недавно их начали ставить в Российской детской клинической больнице. И эти помпы мы планируем закупать уже на следующий год. И у людей появится разнообразие.

На сегодняшний день главная проблема, которую мы видим, это своевременное обеспечение расходными материалами. Потому что люди, которые их ставят, выбирая разнообразие, потом сложно понимают, что обеспечить расходные материалы тоже сложно. Точно так же, как, например, вы выбираете себе редкий автомобиль, а он вдруг поломался. Где купить на него запчасти? Вот почему в основном люди пользуются одними и теми же марками производителей, зная, что если что-то сломалось, это всегда можно найти на рынке. То же самое нужно и в отношении этих редких медицинских изделий, которые только-только получили лицензию, которые только-только появились. Попробуй найти на нее расходку! Или попробуй потом сделать так, чтобы ты мог ее купить вообще, так как сама процедура закупки является наиболее сложным механизмом именно в государственной системе. Это связано не с тем, что государственная система какая-то плохая, а с тем, что она работает на тех поставщиков, которые достоверно вам поставят то, что вам нужно, и вовремя. Вот это одно из направлений.

Конечно, у нас планируется активное развитие паллиативной медицинской помощи. В рамках паллиативной медицинской помощи министерство здравоохранения нам закупает специальный автомобиль, на котором мы сможем транспортировать больных деток из далеких районов. У нас, например, отделение оперативной помощи загружено сейчас детьми, которым проще добираться до нас. Нет системы транспортировки, ее и не было никогда. То есть это не входит в гарантию оказания медицинской помощи, и эту систему надо создавать, помогать родителям доставлять таких детей на места. Вот этим мы сейчас занимаемся. Конечно, для нас это большая проблема, потому что это делается за наш счет, это наши расходы. Но этим все-таки надо заниматься, чтобы такие дети тоже имели равную возможность лечиться в наших отделениях.

Беседовала Анастасия Някшева