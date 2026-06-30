Первый в этом году случай заражения клещевым энцефалитом зафиксирован в Псковской области

В Псковской области зафиксирован первый в 2026 году случай заражения клещевым энцефалитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона.

В 2026 году в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы всего исследовано 984 клеща. Средний уровень зараженности клещевыми инфекциями по статистике медицинской организации составляет 33,5%.

За неделю с 15 по 21 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратился 121 человек, в том числе 34 ребенка.