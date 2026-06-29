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Отцы юных псковичей не хотят, чтобы их дети стали дворниками — опрос

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Отцы больше всего не хотят, чтобы их дети стали дворниками, матери — подсобными рабочими. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие родители из Пскова.

Главным карьерным кошмаром псковичей в мыслях о будущем их детей является профессия дворника: ее назвали 11% респондентов. На втором месте — рабочие специальности (7%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также оказались полицейские и чиновники (по 6% голосов).

Работой уборщика и продавца пугают детей по 4% горожан. Еще 4% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем. 4% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 3% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).

14% утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.

Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины сильнее тревожатся о том, что ребенок сможет трудиться только разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером. 

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