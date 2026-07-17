«Авито» планирует запустить сервис знакомств для серьезных отношений

«Авито» изучает возможность запуска сервиса для знакомств, который будет встроен в основное приложение платформы. Информацию об этом подтвердил представитель компании.

«Запуск или отмена будет зависеть от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей», — пояснил представитель «Авито».

17 июля сообщалось, что «Авито» рассматривает возможность запуска сервиса знакомств для серьезных отношений. По данным источников, знакомых с планами компании, сервис будет бесплатным, а его главным отличием от конкурентов станет повышенный уровень безопасности.

В сервисе планируют ввести обязательную верификацию профилей и внедрить алгоритмы, которые не допустят появления ботов и фейковых анкет. Также в основу лягут рекомендательные технологии, которые «Авито» уже использует в основном каталоге объявлений, пишет РБК.