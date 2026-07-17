Сегодня, 17 июля, Себежский район отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».

Фото: Михаил Ведерников / «Макс»

17 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской операции бойцы 150-й стрелковой Идрицкой дивизии под командованием полковника Василия Шатилова освободили Себеж.

«Мы чтим и помним всех, кто отдал жизни за свободу и независимость нашей Родины. Благодарим ветеранов и тружеников тыла за великий подвиг. Гордимся мужеством и отвагой наших воинов всех поколений, наследников ратных традиций, которые и сегодня самоотверженно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции. Правда на нашей стороне, победа снова будет за нами! Желаю всем жителям Себежского района крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой!» - обратился к жителям Себежского района Михаил Ведерников.