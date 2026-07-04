Эксперты сообщили об увеличении количества мошеннических звонков от лица соцслужб

В 2026 году злоумышленники стали чаще совершать звонки гражданам старше 55 лет под видом сотрудников социальных служб и пенсионных фондов. Об этом 4 июля сообщили в сервисе «МТС Защитник».

По информации экспертов, доля таких вызовов за год увеличилась с 13% до 20%.

«Злоумышленники изменили тактику: если раньше наиболее распространенной схемой были предложения об инвестициях и дополнительном доходе, то сейчас чаще всего совершаются звонки от имени сотрудников пенсионных и социальных фондов», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе сервиса.

По данным аналитиков, в первом полугодии второе место по популярности заняли звонки от лица государственных органов с долей 16%. На третьем месте оказались предложения якобы от операторов связи, на которые пришлось 14% всех обращений.



Наибольшая активность мошенников зафиксирована в марте: на этот месяц пришлось 20% от общего объема звонков за полгода.