Поисковики подняли со дна озера в Псковской области фрагменты самолёта Пе-2 и останки экипажа

Поисковые отряды с 15 по 25 июня текущего года подняли со дна озера Большой Иван в Невельском районе Псковской области фрагменты самолета Пе-2 и мелкие фрагменты останков его экипажа, сообщили в группе «ПО ВППОО «След «Пантеры» социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «ПО ВППОО «След «Пантеры»

Экспедиция прошла на месте падения самолета близ урочища Валентиновка при содействии экспедиционного центра МО РФ. В ней приняли участие поисковые отряды «Поиск» (г. Новосокольники) и «Поиск-97» (г. Пыталово) организации ВППОО «След «Пантеры», водолазная группа аварийно-спасательной службы МЧС по Тверской области, представители Группы «Авиапоиск-Борисов» (Республика Беларусь) и поискового отряда 101aviapolk.ru (г. Москва). Поисковый отряд «Феникс» предоставил насосное оборудование.

Во время предыдущей экспедиции в июне 2025 г. поисковики нашли и подняли крупные фрагменты самолета: мотор с редуктором (№40-23), лопасть воздушного винта, элементы планера, шасси с колесом, навесные агрегаты двигателя и мелкие фрагменты фюзеляжа, среди которых поисковики обнаружили лючок с цифрами 14-106. Сведения ЦАМО указали, что мотор М105РА с №40-23 принадлежал борту №11-106 с хвостовым номером 5, а лючок соответствовал борту №14-106. Данные находки навели поисковиков на две мысли: первая — возможен полевой ремонт самолета с перебросом двигателя или перестановкой лючка, вторая — на дне озера в данном месте могут лежать сразу два упавших самолета. Участники приняли решение продолжить экспедицию.

На втором этапе работ поисковики обнаружили и извлекли части головки блока разрушившегося мотора, фрагменты цилиндров, поршень, компрессор, магнето, куски обшивки фюзеляжа, остатки второго шасси, две лопасти воздушного винта, откидную бронеспинку сидения пилота, обломки панели приборов и системы управления, элементы остекления. В ходе осмотра поисковики обнаружили на внутренней стороне поршня цифры 22-23, что соответствует номеру мотора, который установили на Пе-2 с серийным номером №11-106.

Данный Пе-2 (серийный №11-106) входил в состав 202-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 263-й бомбардировочной авиационной дивизии. 18 января 1943 г. при выполнении боевого задания самолет попал под обстрел зенитной артиллерии противника в районе ст. Опухлики Невельского района. Самолет не вернулся с боевого задания, командование зачислило весь экипаж в пропавшие без вести.

В состав экипажа входили:

пилот старший сержант Павел Теплищев, 1917 г.р., уроженец Саратовской области, выпускник Балашовской ВАШП;

стрелок-бомбардир старший сержант Алексей Головлев, 1921 г.р., которого призвал Калининский ГВ;

стрелок-радист сержант Сергей Вилков, 1915 г.р., которого призвал Алма-Атинский ГВК Казахской ССР.

Поисковики передали в Следственный комитет для проведения экспертизы мелкие фрагменты останков, которые обнаружили на месте экспедиции, и начали процесс поиска родственников членов экипажа.