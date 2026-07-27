Госдума восьмого созыва приняла около 3 тысяч законов

Госдума в течение своего заканчивающегося восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: пресс-служба Госдумы

«За пять лет принято 2980 федеральных законов», - сказал Володин, выступая на заседании Думы по итогам созыва.

Две трети всей законотворческой повестки составляют законопроекты, внесенные депутатами, в том числе с членами Совета Федерации, сообщил спикер.

При этом, по его словам, во главе угла стоит не количественный, а качественный показатель, решение конкретных задач и проблем.

Володин отметил, что тремя ключевыми приоритетами работы стали: реализация послания президента и достижение целей национального развития; обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким; повестка, которую формируют граждане на встречах, пишет «Интерфакс».

В понедельник ГД провела заключительное заседание восьмого созыва. С докладами выступили руководители думских фракций, а Вячеслав Володин доложил об итогах работы.

Выборы в Госдуму нового созыва состоятся в сентябре 2026 года.