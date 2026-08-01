 
Общество

Похищенного в Пскове надувного гуся вернули «Ленинграду»

0

Надувной гусь, которого похитили на концерте группы «Ленинград» в Пскове 25 июля, найден. Об этом рассказал лидер группы Сергей Шнуров в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Сергей Шнуров (группа «Ленинград») / «ВКонтакте»

«Слава Богу, гусь к нам вернулся. Его подкинули в Санкт-Петербурге. Спасибо всем, кто переживал за него, как я. Спасибо тем, кто его вернул. Со всякими бывает, по пьяни люди его забрали, но в конце концов он все-таки здесь. Сегодня он прилетел в Волгоград», - поделился Сергей Шнуров. 

Ранее артист сообщал о пропаже и отмечал, что гусь-талисман сопровождал музыкантов на гастролях последние полтора года. За этот период лидер коллектива «его полюбил, как своего кота». 

Полиция организовала проверку после пропажи надувного гуся.

Псковичи в свою очередь подхватили тему и стали «находить» гуся в различных локациях областного центра, активно используя при этом искусственный интеллект. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026