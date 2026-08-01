Похищенного в Пскове надувного гуся вернули «Ленинграду»

Надувной гусь, которого похитили на концерте группы «Ленинград» в Пскове 25 июля, найден. Об этом рассказал лидер группы Сергей Шнуров в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Сергей Шнуров (группа «Ленинград») / «ВКонтакте»
Ранее артист сообщал о пропаже и отмечал, что гусь-талисман сопровождал музыкантов на гастролях последние полтора года. За этот период лидер коллектива «его полюбил, как своего кота».
Полиция организовала проверку после пропажи надувного гуся.
Псковичи в свою очередь подхватили тему и стали «находить» гуся в различных локациях областного центра, активно используя при этом искусственный интеллект.