Похищенного в Пскове надувного гуся вернули «Ленинграду»

Надувной гусь, которого похитили на концерте группы «Ленинград» в Пскове 25 июля, найден. Об этом рассказал лидер группы Сергей Шнуров в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Сергей Шнуров (группа «Ленинград») / «ВКонтакте»

«Слава Богу, гусь к нам вернулся. Его подкинули в Санкт-Петербурге. Спасибо всем, кто переживал за него, как я. Спасибо тем, кто его вернул. Со всякими бывает, по пьяни люди его забрали, но в конце концов он все-таки здесь. Сегодня он прилетел в Волгоград», - поделился Сергей Шнуров.

Ранее артист сообщал о пропаже и отмечал, что гусь-талисман сопровождал музыкантов на гастролях последние полтора года. За этот период лидер коллектива «его полюбил, как своего кота».

Полиция организовала проверку после пропажи надувного гуся.

Псковичи в свою очередь подхватили тему и стали «находить» гуся в различных локациях областного центра, активно используя при этом искусственный интеллект.