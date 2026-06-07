Кванторианка получила премию за проект цифровой реконструкции фресок Снетогорского монастыря в Пскове

На Всероссийской ярмарке технологических проектов «Горизонт идей» Алиса Овчинникова получила специальную премию Союза машиностроителей России и Фонда венчурных инвестиций за проект цифровой реконструкции фресок Снетогорского монастыря. С помощью нейросети она смогла решить непростую задачу — восстановление цвета на выцветших и черно-белых изображениях исторических фресок, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: Александр Козловский / Max

«Это отличный пример того, как современные технологии помогают сохранять наше культурное наследие. Особенно приятно, что этот успех стал продолжением уже заслуженного признания», — отмечает Александр Козловский.

Ранее Алиса Алиса Овчинникова стала победителем Конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области, получив звание лучшего молодого изобретателя региона. Высокие результаты показали и другие воспитанники псковского «Кванториума».

Всероссийское признание получили проекты, посвященные объектам культурного наследия Псковской области, истории и архитектуре региона. «Это еще раз подтверждает, что талантливые ребята умеют не только осваивать современные технологии, но и находить им важное практическое применение. Горжусь нашими школьниками, их наставниками и родителями. Такие победы показывают, что в Псковской области растет поколение молодых инженеров, исследователей и изобретателей, которые уже сегодня создают проекты, способные приносить пользу людям и сохранять нашу историю!» — резюмирует Александр Козловский.