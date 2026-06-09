В Пскове открылся обновленный офис ВТБ

Отделение ВТБ в новом формате открылось в Пскове на улице Коммунальной, дом 41, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Фотографии: пресс-служба ВТБ

Уточняется, что современный дизайн соответствует актуальным трендам организации и оформления офисов. Клиентов и сотрудников больше не разделяет стойка — прием посетителей ведется в комфортных зонах с мягкой мебелью. Предусмотрены приватные помещения для переговоров и сбора биометрических данных. В зоне самообслуживания с круглосуточным доступом установлены банкоматы.

В отделении можно получить финансовую консультацию, оформить все виды предоставляемых банковских продуктов с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а в субботу с 10:00 до 17:00. Также в офисе можно подтвердить операции и подписать документы с помощью приложения ВТБ Онлайн. Для удобства посетителей предусмотрен бесплатный Wi-Fi.

«Новые офисы ВТБ более комфортные и современные, они нравятся нашим клиентам. Внутреннее пространство и зоны обслуживания здесь оформлены так, чтобы в отделении было приятно и удобно провести какое-то время, подключить финансовые и нефинансовые сервисы, решить любые вопросы по банковскому обслуживанию. Мы уходим от традиционного строгого стиля, который многие годы был неотъемлемой частью любых банковских офисов, и создаем приятную дружескую атмосферу для наших клиентов. Будем рады всех видеть в нашем обновленном псковском отделении», — отмечает управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

ВТБ продолжает модернизацию собственной сети обслуживания клиентов в Псковской области. Ранее в обновленном формате открылся офис в городе Великие Луки. Всего в регионе работает пять офисов, кроме того, услуги ВТБ можно оформлять в 14 отделениях Почты России.