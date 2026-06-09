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Почти половина российских компаний пыталась вернуть бывших сотрудников — аналитики

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Почти половина российских компаний за последний год делала предложения о трудоустройстве бывшим сотрудникам, говорится в исследовании SuperJob.

«Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний (еще год назад их было 32%)», - показало исследование на основе опроса 1 тысячи менеджеров по персоналу.

Однако далеко не все уговоры приводят к успеху. Среди тех, кто звал обратно, лишь 14% сообщают, что вернулись все, кому предлагали. В 67% предприятий и организаций вернулись несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь обратно никого, пишет РИА Новости.

Согласно исследованию мнений экономически активных россиян, предложение вернуться когда либо получали 52% опрошенных (15% из них соглашались, 37% отказывались). Женщины получают такие предложения чаще мужчин (54% против 49% соответственно), но и отказываются россиянки активнее (40% женщин против 33% мужчин). Чем старше сотрудники, тем реже их зовут обратно: среди молодежи до 35 лет таких 55%, а среди граждан старше 45 лет - 48%. В свою очередь, молодые работники реже соглашаются вернуться, чем их старшие коллеги (9% против 20%). Тех, кто зарабатывает больше, чаще зовут вернуться, но соглашаются они реже.

Работников со средним профессиональным образованием чаще зовут вернуться, чем тех, у кого высшее образование. И эта ситуация очень показательна на фоне нехватки квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве, агро- и сырьевом секторах, отметили аналитики.

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