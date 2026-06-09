Лисенок Лилу из псковского подворья «Птичий дворик» погибла

Лисенок Лилу, которую сотрудники подворья «Птичий дворик» назвали в честь героини фильма «Пятый элемент», прожила в подворье всего сутки и внезапно скончалась, сообщили в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Друзья, только был пост, где мы радостно знакомили вас с нашей новой подопечной, маленькой лисичкой, которую нашли в гаражах Великих Лук. Там ждали ее маму, не дождались, и Алена, которая передала ее нам, выхаживала, как могла. Лиса была очень слабой с самого начала. Алена рассказывала, что когда они нашли ее, живот был больше головы, весь забит глистами. Они давали глистогонное, хотя по возрасту рано, но выбора-то не было. А еще Лилу вела себя не как игривый нормальный лисенок, у нас же был опыт с Лесей, которую Сабина тоже няньчила с малого возраста, но мы списывали это на стресс и слабость. Она почти все время спала на руках, была вялой, не бегала, не играла», — комментируют в подворье.

Лилу прожила в подворье всего сутки. «Мы не сказали сразу, слишком тяжело было, слишком внезапно. Мы уже умеем держать удар, много лет спасаем животных и птиц, знаете, что привозят в разных состояниях, и кровь, и ампутации, и похуже, все было. Хотя всегда переживаем, конечно. Но внезапный уход этой малышки выбил нас из колеи», — отмечают в подворье.

Еще утром того дня Лилу была жива, сидела в домике, ее видела один из сотрудников. Потом ее нашли под домиком уже мертвую. «Ничего не предвещало», как говорится: «Мы не знаем, почему это произошло и можно ли было ее спасти. Никто не знает, что точно с ней случилось».

Как отмечают работники подворья, чрезмерное количество глистов смертельно опасно, они вызывают истощение, анемию, разрушают внутренние органы, отравляют организм токсинами. Глистогонное для такого крошечного создания - огромная нагрузка на печень. А еще могут быть скрытые инфекции, проблемы с внутренними органами. «Мы даже не знаем, почему лисенок оказался один, возможно, он был болен и, как это бывает у животных, мать просто отказалась от него. В дикой природе это жестокий, но оправданный инстинкт выживания», — рассказывают в подворье.

Работники решили не делать вскрытие: «Мы сделали все, что смогли: кормили, согревали, дали шанс. Но иногда даже самые добрые руки бессильны».