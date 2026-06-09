Лисенок Лилу из псковского подворья «Птичий дворик» погибла

Лисенок Лилу, которую сотрудники подворья «Птичий дворик» назвали в честь героини фильма «Пятый элемент», прожила в подворье всего сутки и внезапно скончалась, сообщили в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».
Фото: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»
«Друзья, только был пост, где мы радостно знакомили вас с нашей новой подопечной, маленькой лисичкой, которую нашли в гаражах Великих Лук. Там ждали ее маму, не дождались, и Алена, которая передала ее нам, выхаживала, как могла. Лиса была очень слабой с самого начала. Алена рассказывала, что когда они нашли ее, живот был больше головы, весь забит глистами. Они давали глистогонное, хотя по возрасту рано, но выбора-то не было. А еще Лилу вела себя не как игривый нормальный лисенок, у нас же был опыт с Лесей, которую Сабина тоже няньчила с малого возраста, но мы списывали это на стресс и слабость. Она почти все время спала на руках, была вялой, не бегала, не играла», — комментируют в подворье.
Лилу прожила в подворье всего сутки. «Мы не сказали сразу, слишком тяжело было, слишком внезапно. Мы уже умеем держать удар, много лет спасаем животных и птиц, знаете, что привозят в разных состояниях, и кровь, и ампутации, и похуже, все было. Хотя всегда переживаем, конечно. Но внезапный уход этой малышки выбил нас из колеи», — отмечают в подворье.
Еще утром того дня Лилу была жива, сидела в домике, ее видела один из сотрудников. Потом ее нашли под домиком уже мертвую. «Ничего не предвещало», как говорится: «Мы не знаем, почему это произошло и можно ли было ее спасти. Никто не знает, что точно с ней случилось».
Как отмечают работники подворья, чрезмерное количество глистов смертельно опасно, они вызывают истощение, анемию, разрушают внутренние органы, отравляют организм токсинами. Глистогонное для такого крошечного создания - огромная нагрузка на печень. А еще могут быть скрытые инфекции, проблемы с внутренними органами. «Мы даже не знаем, почему лисенок оказался один, возможно, он был болен и, как это бывает у животных, мать просто отказалась от него. В дикой природе это жестокий, но оправданный инстинкт выживания», — рассказывают в подворье.
Работники решили не делать вскрытие: «Мы сделали все, что смогли: кормили, согревали, дали шанс. Но иногда даже самые добрые руки бессильны».
«Друзья, вы уже не раз были с нами в такие минуты. Мы вместе переживали смерть маленького лосенка Соломона, в начале этого года — косуль, а еще были лебеди и другие подопечные, за которых держали кулачки, но их не удалось спасти. Вы писали нам теплые слова, плакали вместе с нами, обнимали заочно. Это очень помогало, не меньше, чем любые лекарства. Сейчас нам тоже тяжело. Мы не ждем от вас денег или репостов, просто знайте, мы рассказали эту историю не для того, чтобы вас расстроить, а потому что вы наши самые близкие люди, и молчать было бы неправильно. Если вам есть что сказать, напишите в комментариях (в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте» - ред.). Слова поддержки для нас всегда очень важны. Мы с вами одна семья, а в семье не скрывают боль. Спасибо, что вы есть. Беги по радуге, маленькая Лилу. Мягких облачков тебе», — заключили сотрудники подворья.