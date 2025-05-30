Общество

На подворье «Птичий дворик» скончался лосенок

Покусанный лосенок, которого нашли в деревне Иванщина Псковского района и передали подворью «Птичий дворик», скончался 27 мая, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фотография: подворье «Птичий дворик» Псков

«Последние дни его всё чаще наблюдал ветеринар, опять кололи антибиотики — несмотря на то, что дикому животному сложно их переносить, но в ранах были огромные мешки с гноем. Мы боролись за его жизнь как могли. Погиб он от инфекционной пневмонии на фоне сниженного иммунитета и большого количества рваных ран. Соломон поступил трехдневным малышом, пробыл у нас почти месяц, за это время он поправился на 10 кг. Вчера в 17:30 ещё кушал листики, в 18:30 его не стало. Диагноз врача — бронхопневмония», — отметили в подворье.

Авторы публикации отмечают, что верили в выздоровление животного до самого конца.

«Мы вложили в него огромное количество сил и души, никак не можем отойти от шока. Всегда верили в выздоровление, внезапная кончина нас просто подкосила. Очень тяжело терять подопечных, особенно такого трогательного ребёнка. Мы к нему привязались. Беги на радугу, малыш. Как всегда, надеемся на вашу поддержку и понимание. Спасибо, что следили за его жизнью, что держали кулачки. К сожалению, этот израненный новорождённый лосёнок в итоге не перенёс полученных травм», — добавили в подворье.