Мобильный ФАП принял 13 пациентов в отдаленных дедовичских деревнях

В филиале «Дедовичский» организован выезд мобильного фельдшерско-акушерского пункта в отдаленные деревни Ламово и Телятниково Дедовичского округа с целью проведения диспансеризации сельского населения, сообщили представители Порховской межрайонной больницы в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Порховская межрайонная больница / «ВКонтакте»

В состав выездной бригады вошли врач общей практики Ирина Зайцева, фельдшер ФАПа деревни Горушка Татьяна Лебедева и фельдшер ФАПа деревни Дубровка Марина Федорова.

По итогам выезда медицинские специалисты осмотрели 13 человек.