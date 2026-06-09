 
Общество

Мобильный ФАП принял 13 пациентов в отдаленных дедовичских деревнях

0

В филиале «Дедовичский» организован выезд мобильного фельдшерско-акушерского пункта в отдаленные деревни Ламово и Телятниково Дедовичского округа с целью проведения диспансеризации сельского населения, сообщили представители Порховской межрайонной больницы в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Порховская межрайонная больница / «ВКонтакте»

В состав выездной бригады вошли врач общей практики Ирина Зайцева, фельдшер ФАПа деревни Горушка Татьяна Лебедева и фельдшер ФАПа деревни Дубровка Марина Федорова.

По итогам выезда медицинские специалисты осмотрели 13 человек.

«Подобные выездные мероприятия имеют большое значение для жителей удаленных населенных пунктов. Доступность первичной медицинской помощи напрямую влияет на качество жизни сельского населения. Берегите себя и своих близких!» — отмечают в больнице.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026