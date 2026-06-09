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Бесплатное занятие пройдет в псковской Школе артериальной гипертензии

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Бесплатное занятие пройдет в Школе артериальной гипертензии в Пскове 9 июня в 17:30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике, оно создано для тех, у кого уже подтверждён диагноз «гипертоническая болезнь», а также для тех, кто хочет научиться жить с ним полноценно, без страха и кризов. 

Фото: Псковская городская поликлиника

Ведущая школы - врач-кардиолог Юлия Башак. Место проведения: конференц-зал в отделении медицинской профилактики. Адрес: улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б.

Занятия проводятся только для пациентов с подтверждённым диагнозом «Артериальная гипертензия».

«Мы не будем обсуждать схемы лечения — это работа вашего лечащего врача. А всё, что касается контроля, образа жизни и профилактики осложнений, разберём подробно: что такое «рабочее давление»? Как правильно измерять давление в домашних условиях (многие делают это с ошибками). Основы немедикаментозного контроля: питание, соль, жидкость, режим сна. Как избежать гипертонического криза — первые признаки и действия. Физическая активность при гипертонии: можно ли бегать, плавать, ходить в баню. Почему важно вести дневник давления и как это помогает врачу. Ответы на ваши личные вопросы. И многое другое», - рассказали в поликлинике.

Запись — строго через сообщения группы поликлиники «ВКонтакте». Нужно написать в сообщения свою фамилию и имя. Количество мест ограничено.  

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