Бесплатное занятие пройдет в псковской Школе артериальной гипертензии

Бесплатное занятие пройдет в Школе артериальной гипертензии в Пскове 9 июня в 17:30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике, оно создано для тех, у кого уже подтверждён диагноз «гипертоническая болезнь», а также для тех, кто хочет научиться жить с ним полноценно, без страха и кризов.
Фото: Псковская городская поликлиника
Ведущая школы - врач-кардиолог Юлия Башак. Место проведения: конференц-зал в отделении медицинской профилактики. Адрес: улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б.
Занятия проводятся только для пациентов с подтверждённым диагнозом «Артериальная гипертензия».
Запись — строго через сообщения группы поликлиники «ВКонтакте». Нужно написать в сообщения свою фамилию и имя. Количество мест ограничено.