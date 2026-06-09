Семь раз за пять месяцев скорая помощь в Псковской области реагировала на укусы змей 

С 1 января по 1 июня врачам Псковской станции скорой медицинской помощи поступило семь вызовов по поводу укусов змей, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Три вызова поступило из Невельского округа, два - из Красногородского, по одному - из Пыталовского и Великолукского. Три человека доставлены в больницу после укуса гадюк, четыре отказались от госпитализации.

В 2025 году всего было зафиксировано 29 таких вызовов. Врачи скорой помощи оказывают первую медпомощь, а затем госпитализируют пациента в случае необходимости. Пациентам вводится сыворотка против яда гадюк.

С наступлением тёплого сезона возрастает вероятность встретить змей в лесах, полях и у водоёмов. Специалисты напоминают: чаще всего змеи не нападают первыми и кусают только в случае опасности, когда человек случайно наступает на них или пытается прогнать.

Перед походом на природу следует надевать высокие сапоги, плотные брюки и закрытую одежду. Во время прогулок важно внимательно смотреть под ноги, раздвигать траву палкой и не трогать руками норы, пни и дупла.