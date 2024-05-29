Общество

Осторожно: змеи!

С наступлением тёплых дней увеличились шансы познакомиться поближе с представителями фауны, выползающими из укрытий после зимней спячки. Зачастую они принимают солнечные ванны рядом с людьми, которые тоже предпочитают проводить время на свежем воздухе, а не в душных квартирах. Такое соседство не слишком приятно для обеих сторон, но неизбежно.

Псковская Лента Новостей выяснила, где в Псковской области чаще встречаются змеи, как отличить медянку от веретеницы, насколько опасен укус гадюки, какую помощь оказать пострадавшему, и почему стоит радоваться поселившимся возле дома ужам.

Смотреть под ноги

Весна в этом году была ранняя, и змеи проснулись ещё в марте. Первыми весенних гадюк заметили в лесу жители Гдовского района и в социальных сетях предупредили земляков об опасности.

На данный момент в Псковской области установилась сухая и жаркая погода, что мотивирует пресмыкающихся выползать на открытые площадки по всему региону. Из разных муниципалитетов поступают сообщения о хладнокровных, которые нежатся в лучах солнца на лесных полянах, ползут по своим делам через парки или прямо по городским тротуарам.

К примеру, на тропинках Корытовского лесопарка в Пскове видели гадюку и веретеницу (она же медяница). К слову, последняя змеёй не является, это всего лишь безногая ящерица, которую иногда называют «медянкой», что приводит к путанице (об отличиях ниже).

Веретеница

Пресмыкающихся ежегодно замечают не только в лесопарковых зонах, но и на улицах городов. «На прошлой неделе встретила кого-то ползущего по пути из магазина на Дворецкой. Нечто похожее на ужа, с яркими жёлтыми пятнами на голове, переползало тротуар прямо передо мной. Змея благополучно скрылась в траве, не обратив на меня никакого внимания, но стало очень не по себе», - сообщила нам жительница Великих Лук, встретившая рептилию.

Кстати, ужей в том же микрорайоне южной столицы видели ещё в 2020 году. Горожане указывали, что змеи гнездились в кучах строительного мусора, оставшегося после сноса близлежащего дома. В настоящее время территория активно застраивается многоэтажками, местами виднеется заросший пустырь - возможно, именно там обосновались ползучие.

Встретиться с рептилиями можно и на особо охраняемых территориях Псковской области.

«Гуляя по территории заповедника, стоит быть очень внимательным и осторожным, обязательно смотреть под ноги. На своем пути вы можете встретить ужа и гадюку, - предупреждают посетителей в государственном музее-заповеднике «Изборск» в группе в соцсети «ВКонтакте». - Змеи появились на поверхности уже в конце марта. Пик активности обычно заканчивается в июне, но их перемещение в поисках партнера, пищи и зимовального укрытия может длиться до сентября».

Подписчики сообщества подтвердили, что уже встречали на Труворовом городище красивую гадюку, которая «предпочла быстренько ретироваться». Там же видели медянку, а по направлению в сторону деревни Брод был обнаружен ужик - тот «покрасовался и уполз».

Существенные отличия

Те, кто хотя бы однажды бывал в Изборском музее-заповеднике, знают о табличках, установленных на его территории. Надпись на них гласит: «Будьте осторожны! Из травы за вами наблюдают гадюки».

Как отличить эту рептилию от её неядовитых сородичей? В группе музея-заповедника составили памятку для тех, кто в пресмыкающихся не разбирается. К примеру, особенностью ужа является черная окраска спины, обтекаемая форма головы, на которой имеются два крупных рыжих пятна. «Ядовитых желез не имеет. Будучи застигнутым врасплох, переворачивается на спину, высовывает язык и притворяется мёртвым. В качестве оборонительной реакции хорошо известно также выделение ужом обладающей сильным отталкивающим запахом жидкости, которую он выбрасывает из клоаки. А гадюку можно отличить по хорошо заметному зигзагообразному рисунку на спине. Змея с момента рождения считается ядовитой. При укусе взрослая особь выпрыскивает яд в тело жертвы через клыки», - уточнили в музее-заповеднике «Изборск».

Также на его территории можно встретить занесенную в Красную Книгу Псковской области ящерицу – веретеницу ломкую, о которой шла речь выше. Музейщики указывают, что человеку, неподготовленному к встрече с рептилией, её внешность может показаться нетипичной и отталкивающей: тело веретеницы имеет змеевидную форму без конечностей, за что её нередко принимают за змею, в частности ядовитую.

Веретеница. Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

«Строение скелета ящерицы указывает на то, что веретеницы когда-то имели лапки, которые редуцировались во время эволюционного процесса. От поясов конечностей остались только небольшие косточки. От змей веретеница отличается наличием подвижного века, которое позволяет закрыть или открыть глаз. Обладает способностью отбрасывать хвост при захвате хищником. Ядовитых желез не имеет. Ящерица ведет скрытый образ жизни, прячется в лесной подстилке, под упавшими стволами деревьев, в гнилых пнях, под камнями, валежником, в норах роющих животных. Если вам удалось встретить веретеницу, не пугайтесь – она совершенно безобидна», - призывают посетителей Изборско-Мальской долины.

Других пресмыкающихся там замечено не было, да и в целом рептилий на территории Псковской области раз-два и обчёлся. В регионе обитают всего три вида змей: уж, медянка и гадюка.

«У гадюки перед головой сужение, в районе шейного отдела. Голова характерной треугольной формы. У ужа такого нет, и он легко определяется по характерным желтым пятнам на голове. Более того, ужи крупнее, у нас они доходят до полутора метров. Длина гадюк не превышает 60-80 см. Уж равномерно чёрный, а гадюка может менять цвет в зависимости от места обитания. Например, оттенок может быть серо-зеленоватым. Также есть гадюки-меланисты, которые живут на болотах, где есть темные торфяные участки, - они почти чёрные, но рисунок на спине всегда есть: стандартный серый с ромбиками на спинной стороне. Это характернейшая особенность гадюки», - уточнил отличительные характеристики доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и биомедицины ПсковГУ Владимир Прокофьев.

Он добавил, что третья обитающая в Псковской области змея - медянка - абсолютно безвредна. Зубы у неё расположены далеко в глубине рта, и она попросту не может ими укусить человека. Цвет, как понятно из названия, - медно-красный на брюхе и красноватый на спине. Владимир Прокофьев уточнил, что медянка встречается, в основном, на юге области, и то крайне редко - пересечься с ней очень сложно.

В целях самозащиты

Наиболее часто люди натыкаются на змей во время отдыха на природе. Пресмыкающиеся прячутся между камнями или вылезают на них погреться, «загорают» на пнях и тропинках, иногда способны приползти к костру, привлечённые теплом и светом. Поэтому во время пребывания в лесу рекомендуется носить высокую и плотную обувь, плотные джинсы и внимательно смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на рептилию.

Увидев пресмыкающееся, нужно отойти на расстояние не менее 2 метров. Не нужно бросать в змею палки, пытаться её раздавить, взять в руки или взаимодействовать иными способами. Просто не приближайтесь, не трогайте, не пугайте рептилию, не делайте резких движений и медленно удаляйтесь.

В редких случаях змеи заползают в палатки и прочие вещи, оставленные на земле, принимая их за укрытие. Как быть в таком случае? Максимально тактично попросить рептилию удалиться, издали пошевелив её длинной палкой. Доктор биологических наук Владимир Прокофьев заметил, что «шум и топот», рекомендуемый авторами некоторых статей в интернете, вряд ли помогут - змея скорее свернётся в клубок и будет шипеть, либо забьётся в угол, где примет оборонительную позицию. Потому лучше побеспокоить её иными способами, при этом соблюдая осторожность и не подходя близко. В целом же, по наблюдениям специалиста, пресмыкающиеся крайне редко заползают в лагерь, разбитый человеком на природе.

Он подчеркнул, что змеи, в том числе и ядовитые, не нападают на человека. Обычно они слышат его приближение по колебаниям земли и пытаются уползти. Но, если их застали врасплох, могут не успеть скрыться. Если вы пройдёте мимо змеи, она останется лежать на месте, либо отползёт в сторону. Укусить может лишь в целях самозащиты, например, если на неё случайно наступили.

В случае укуса следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Против яда гадюки есть специальная сыворотка, которая вводится через шприц.

«Высасывать яд - дело опасное. Если во рту есть какие-то ранки, например, человек погрыз какую-нибудь веточку, и осталась царапинка, - яд попадёт в кровь, и будет не очень хорошо», - развеял распространённый миф Владимир Прокофьев. По его словам, прижигания и прочие методы, вроде надрезания места укуса, тоже ни к чему хорошему не приведут, это может лишь усугубить ситуацию.

Биолог заметил, что яд гадюки оказывает на организм гемолитическое воздействие (разрушает клетки крови, влияет на её свертываемость - прим. ред.) и не слишком опасен для здорового взрослого человека. Максимум, что грозит пострадавшему - это месяц на больничном с почерневшей и распухшей конечностью, на которую пришёлся укус. Смертельных случаев единицы, и это либо маленькие дети, для которых количество яда оказывается слишком большим, либо глубокие старики с ослабленным организмом.

«Укус змеи особенно опасен, если он пришёлся на голову, шею или верхнюю часть туловища, а также для аллергиков. После него быстро нарастают отёк и гематома. Через 15-20 минут могут появиться слабость, головокружение, тошнота и одышка», - добавили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В облздраве также перечислили этапы первой помощи пострадавшему:

Зафиксировать пострадавшую конечность, она должна как можно меньше двигаться: мышечные сокращения увеличивают скорость распространения яда

Наложить на ранку асептическую повязку

Обильно напоить водой

При возможности дать антигистаминный препарат

Как можно скорее обратиться в ближайшее медучреждение

Вместо кошек

Столкнуться с пресмыкающимися можно не только в лесу, но и прямо возле дома. Поэтому все выше озвученные рекомендации хорошо бы запомнить дачникам и жителям частного сектора, куда вполне могут приползти змеи. Владимир Прокофьев обратил внимание, что ужи очень часто селятся вблизи жилища человека, особенно там, где есть скотные дворы, навозные кучи, перегной и другие теплые места, подходящие для откладывания яиц. А вот гадюки являются живородящими, да и в целом стараются избегать человека, потому редко встречаются в населённых пунктах.

«Они довольно пугливые и, повторюсь, мирные змеи, которые никогда не атакуют, если им не грозит опасность. Встретиться с ними летом можно на открытых участках - дорогах и камнях, которые сильно нагреваются. Они любят выползать туда, сворачиваются кольцом и греются. Поэтому днём в жару нужно ходить аккуратнее, смотреть под ноги», - посоветовал специалист.

Как правило, на территориях, где есть ужи, гадюк немного, так как первые вытесняют вторых. Ужи крупнее и сильнее, рептилии стараются разделять территории.

Что же делать, если змеи поселились на дачном участке? Доктор биологических наук уверяет, что надо радоваться, потому как исчезнут мыши и прочие грызуны. «Они всё это быстро выведут. Ужи менее боятся человека, чем гадюки, но кусать его не намерены и абсолютно безопасны. Их вообще раньше держали вместо кошек в деревнях, специально отлавливали и запускали в подвалы», - вспомнил советские годы Владимир Прокофьев.

Он подчеркнул, что у других пресмыкающихся тоже есть полезные функции. К примеру, яд гадюки добывают в медицинских целях. «Не знаю, как сейчас, а раньше, в советское время, в Псковской области люди этим занимались. Отлавливали гадюк, добывали яд и сдавали его. Гадюки не слишком хорошо живут в неволе, в отличие от какой-нибудь кобры или гюрзы, некоторые виды которых успешно содержатся в питомниках. Гадюк чаще отлавливают, забирают яд и снова отпускают в природу», - поделился знаниями специалист и напомнил, что мази на основе гадючьего яда применяются при болях в мышцах, спине и суставах. Кроме того, гадюки и медянки тоже способны уничтожать грызунов, которые мешают людям и являются переносчиками многих опасных заболеваний.

Специалисты уверяют, что бояться пресмыкающихся, особенно в наших широтах, не стоит. Следует просто быть готовыми к встрече с ними, пусть и всегда неожиданной, способной повергнуть в панику даже самого стойкого человека. Нужно стараться «жить дружно», как завещал кот Леопольд, со всеми братьями меньшими, даже если это не всем приятные рептилии. Безусловно, с некоторыми из них стоит быть аккуратнее, чтобы потом не пришлось сидеть на больничном. Завидев змею, просто не трогайте её и дайте спокойно продолжить свой путь. Вполне вероятно, она вас даже не заметит.

Ульяна Лаблюк