Женщин предупредили, что энергетики повышают риск выкидыша на ранних сроках

Энергетические напитки не только увеличивают срок зачатия ребенка, но и повышают риск выкидыша плода на ранних сроках беременности. Об этом рассказал ассистент кафедры акушерства и гинекологии имени академика Галины Савельевой ИМД Пироговского университета Александр Кирющенков.
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Кирющенков добавил, что энергетики являются и фактором сосудистой катастрофы: в больших дозировках он сужает спиральные артерии матки, создавая локальную гипоксию. Он привел в пример эксперимент на животных моделях — под воздействием кофеина и таурина (основных компонентов в энергетиках) в яичниках резко возрастает уровень оксидативного стресса. Эксперт пояснил, что при злоупотреблении энергетиками свободные радикалы атакуют гранулезные клетки, окружающие яйцеклетку, запуская их апоптоз и буквально сжигая овариальный резерв быстрее, чем это предусмотрено природой.
Помимо кофеина и таурина в энергетиках встречается гуарана. Само по себе оно представляет концентрат кофеина, однако производители позиционируют его как натуральный экстракт, чем создают у потребителя иллюзию безвредности. Так, доза метилксантинов (соединения, стимулирующие ЦНС) может стать критической. «Для женщин на этапе планирования и в первом триместре это русская рулетка, поскольку печень плода еще не синтезирует цитохром CYP1A2 — фермент, расщепляющий кофеин. А хорион и плацента для него не барьер. Концентрация вещества в крови эмбриона достигает материнской, а период его полувыведения растягивается на часы вместо минут. Итогом злоупотребления может стать задержка роста плода», — предостерег Александр Кирющенков в беседе с ТАСС.