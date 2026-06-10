С пожилого островича взыскали 410 тысяч рублей за повреждённый автомобиль соседа

Суд обязал жителя Островского округа выплатить своему соседу 400 тысяч рублей за ущерб, причинённый его автомобилю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области, взыскать долг помогли приставы.

Ветка дерева, находящегося в аварийном состоянии, упала на припаркованный автомобиль. Как выяснилось в суде, владелец автомобиля ранее уже обращался в администрацию с просьбой спилить дерево, так как сухие ветки до этого падали на его собственный дом и повредили крышу веранды. Однако, зная об опасности, сосед не принял самостоятельных мер для того, чтобы спилить дерево.

Изначально ущерб оценивался в 502 500 рублей, но суд снизил сумму до 400 тысяч рублей, учтя тяжёлое материальное положение ответчика (он — неработающий пенсионер).

В иске к районной администрации было отказано, так как ответственность за деревья на частной территории несёт её собственник.

В отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов поступил исполнительный документ о взыскании с мужчины более 410 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя часть денежных средств за повреждённое автотранспортное средство, а также возложенные на ответчика судебные расходы.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение мер принудительного взыскания. Тем не менее в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего почти 29 тысяч рублей.

Также судебный пристав-исполнитель ограничил пенсионера в праве совершать регистрационные действия с недвижимостью: земельным участком, зданием и жилым помещением. Но данные меры принудительного исполнения не ускорили темпов выплаты присужденных средств. Следствием этого стал арест земельного участка, находящегося в Острове.

В результате применения всех мер на депозитный счет подразделения ведомства начали поступать крупные денежные суммы, что позволило погасить задолженность.