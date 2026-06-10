Не игнорировать гериатрические симптомы призвали псковичей старше 60 лет

Что такое гериатрические симптомы и как из распознать, рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.
Изображение: ПОКБ
О таких симптомах рассказала врач-терапевт, гериатр, заместитель главного врача ПОКБ Екатерина Астафьева.
Основные группы синдромов
Соматические (физические): синдром мальнутриции (недостаточное питание); пролежни; недержание мочи и кала; падения и нарушения ходьбы; головокружение; снижение слуха и зрения; саркопения (потеря мышечной массы); хроническая боль.
Психические: деменция; депрессия; делирий (спутанность сознания); нарушения поведения.
Социальные: утрата способности к самообслуживанию; зависимость от помощи других; социальная изоляция.