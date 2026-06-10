Подозреваемой в пособничестве в покушении на убийство в Прикамье 16-летней псковичке продлили арест

16-летней жительнице Пскова, подозреваемой в пособничестве при покушении на убийство школьника в городе Александровске Пермского края, продлили арест до 19 июля. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: СК России

«Продлили [срок содержания под стражей] до 19 июля», - сообщили в ведомстве.

ЧП в школе №1 Александровска произошло утром 19 февраля. 13-летний ученик школы из-за конфликта с одноклассником ударил его ножом в шею и тело. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), статье 293 УК РФ (халатность), статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), пишет ТАСС.

По делу задержали директора частного охранного предприятия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, задержали 16-летнюю жительницу Пскова, которая в мессенджере давала советы нападавшему. Ей было предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений). По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.