 
Общество

Подозреваемой в пособничестве в покушении на убийство в Прикамье 16-летней псковичке продлили арест

0

16-летней жительнице Пскова, подозреваемой в пособничестве при покушении на убийство школьника в городе Александровске Пермского края, продлили арест до 19 июля. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: СК России

«Продлили [срок содержания под стражей] до 19 июля», - сообщили в ведомстве.

ЧП в школе №1 Александровска произошло утром 19 февраля. 13-летний ученик школы из-за конфликта с одноклассником ударил его ножом в шею и тело. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), статье 293 УК РФ (халатность), статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), пишет ТАСС.

По делу задержали директора частного охранного предприятия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, задержали 16-летнюю жительницу Пскова, которая в мессенджере давала советы нападавшему. Ей было предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений). По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026