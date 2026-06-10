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В Пскове стартовал прием заявок на всероссийский фотоконкурс «Медики на работе»

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Открыт прием заявок на IV Всероссийский фотоконкурс с международным участием «Медики на работе», сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Афиша предоставлена министерством здравоохранения Псковской области

Ключевое направление проекта в этом году — здоровый образ жизни, которому посвящена новая номинация «Врачи за ЗОЖ». Задача — показать медицинских работников, которые личным примером мотивируют россиян бережнее относиться к своему здоровью и выбирать путь активного долголетия.

«Современное здравоохранение делает ставку на профилактику, и личный пример медицинского сообщества здесь играет решающую роль. Когда врач демонстрирует приверженность здоровому образу жизни, это работает сильнее любых рекомендаций. Через фотографии мы хотим показать эту сторону профессии: энергичную, осознанную и направленную на сохранение здоровья», — отметила директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова.

Всего будет 9 номинаций на IV Всероссийском фотоконкурсе «Медики на работе» 2026: «Медик на работе», «Врачи за ЗОЖ», #СВОИХНЕБРОСАЕМ, «На суше, в воздухе и в море», «Медики всех стран, объединяйтесь!», «Врачебная династия», «Будущие медики» и «Пациенты, мы вас любим!».

Спецноминация «Цифровое признание»: агитационный плакат за здоровый образ жизни, созданный с использованием нейросетей. Работы принимаются до 30 сентября. Подать заявку могут граждане РФ старше 16 лет на официальном сайте проекта.

Иностранные авторы могут принять участие в специальной международной номинации «Медики всех стран, объединяйтесь!». Лучшие работы фотоконкурса ежегодно становятся частью экспозиции национального конгресса «Национальное здравоохранение».

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