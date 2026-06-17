Предприниматель попал под следствие за контрабанду более 22 тонн лесоматериалов в Псковской области

Псковская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о контрабанде лесоматериалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В 2023 году предприниматель незаконно переместил через границу автомобильным транспортом лесоматериалы весом более 22 тонн и стоимостью свыше 330 тысяч рублей.

Для этого он предоставил в таможню недостоверные сведения о стране происхождения и производителе товара.

Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).