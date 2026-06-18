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Выезд в округ Пскова №2: лужи на «Болоте», новые тротуары и успешные примеры ТОС

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Контрольный выезд в округ №2 депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой прошел 16 июня. Территория непростая, застройка старая, а значит и вопросов, требующих внимания, много. Всех проблем за один год не решить, но наметить план и постепенно его реализовывать — возможно. Так, в районе Завокзалье уже отремонтировали дорогу, благоустроили пешеходный переход, а сейчас будут приступать к созданию тротуара. Во время выезда неравнодушные граждане обратили внимание своего депутата и главы города Бориса Елкина на проблемные моменты, а также поблагодарили за то, что уже сделано. Подробнее о том, что будет отремонтировано в округе №2 — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

Первой точкой выезда стал переулок Машиниста. Недавно там был уложен новый асфальт, но осталась извечная проблема — лужа, которая практически никогда не высыхает. Жители так называемого микрорайона «Болото» объяснили, что раньше дренажная система справлялась, но с годами всё ухудшилось.

«Я вижу, как эту проблему здесь решить. Нужно будет закопать специальный колодец. Этот вопрос мы проработаем», — пообещал глава города.

Далее окружной депутат и глава Пскова обратили внимание на скопление строительного мусора возле контейнеров. «Крупногабаритный мусор не вывозят, а безответственные граждане продолжают его выкидывать. Но мы будем ставить камеры, как мы уже начали делать это в особо проблемных местах», — подчеркнул глава.

Жильцы домов власти также призвали установить «лежачие полицейские», поскольку на прямом участке дороги на переулке автомобилисты постоянно нарушают правила дорожного движения и превышают скорость. «Я с ребенком здесь ходить боюсь, то ли обольют, то ли собьют», — уточнил один из местных жителей.

Помимо лужи, мусора и искусственных неровностей, граждане обратили внимание на необходимость создания аптеки, остановки и спила деревьев в микрорайоне.

Борис Елкин пообещал подумать над этим, но уточнил, что обещать пока что ничего не может. Однако одну из проблем глава города заверил, что решит как можно скорее. Жительница дома №6 в переулке Машиниста пожаловалась на затопление подвалов. «Я поручу ускорить процесс ликвидации затоплений», — сказал Борис Елкин.

Далее собравшиеся отправились в сторону улицы Железнодорожной. По пути на точку назначения горожане обратили взоры властей на подсыпанную щебнем дорогу к частному сектору и поблагодарили за помощь в ремонте проезда.

На улице Железнодорожной Борис Елкин и Алеся Михачева рассказали местным жителям радостную новость. До конца года на этой улице появятся тротуары. «Сейчас готовим конкурсную документацию, к концу года должны сделать», — сказал глава.

Дойдя до улицы Рельсовой, собравшиеся осмотрели недавно благоустроенный пешеходный переход и установленные искусственные неровности. Горожане выразили благодарность за оказанную помощь.

Но и здесь есть ряд проблемных вопросов. Борис Елкин вновь заметил свалку мусора. Местные объяснили ему, что отходы убирают, но редко. Глава Пскова поручил направить письмо региональному оператору по обращению с ТКО «Экогрупп» с просьбой участить вывоз мусора с этой территории.

Также горожане пожаловались на плохую уборку моста в зимнее время, недостаточную освещенность, заброшенную территорию за железнодорожным вокзалом и на новое асфальтное покрытие, которое на повороте из-за скопления воды начало разрушаться.

«Асфальт-то мы точно сделаем», — заверил Борис Елкин.

После осмотра микрорайона Завокзалье, собравшиеся переместились на улицу Металлистов, 30-а и 32-а, там уже началась работа по реализации проектов ТОС.

«Мы с нашими соседями приняли решение и создали ТОС для благоустройства нашей территории. Мы ежегодно проводим субботники, благоустраиваем как-то. Когда мы объединились, мы повесили в наших домах почтовые ящики на средства ТОС. 25 лет в этих домах не было капитального ремонта. Многие соседи были очень довольны, что сейчас мы подали заявку, чтобы благоустроить детскую площадку, которая была установлена 12 лет назад. От нее осталось две качели и одна скамейка. Наша заявка победила. А для пожилых людей мы решили установить скамейки», — сказал председатель ТОС «Наш двор» Алексей Козырев.

Помимо работы ТОС, сейчас в домах проходит ремонт фасада, окон и отмосток.

Из оставшихся проблем осталось решить, что делать с пустырем, который расположен рядом с домами, и плохим асфальтным покрытием в некоторых местах. Борис Елкин пояснил, что все эти проблемы можно также решить с помощью ТОС. Активисты заверили, что будут продолжать участвовать в конкурсах и улучшать свою территорию.

Последней точкой выезда стала школа №18. Сейчас в ней продолжают заменять окна. Начальник управления образования Пскова Максим Алганов заверил, что во всех классах такая замена уже произведена, а на данный момент поэтапно обновляются окна в рекреациях.

Основной причиной визита стал ремонт спортивной площадки. Там планируется уложить резиновую крошку в качестве покрытия, установить баскетбольные кольца и футбольные ворота. Работы должны закончить в 1 сентября. После сдачи объекта им смогут пользоваться и дети из соседних домов - в часы, согласно расписанию, которое установит школа.

Подводя итог выезда, можно отметить, что он позволил сделать контрольный срез наболевших вопросов и удачных решений. Власти наметили план дальнейших действий. По ряду вопросов дали быстрые ответы. Практика проведения выездов показывает, что если проблема была обнаружена, то она будет решена в кратчайшие сроки. Поэтому жители округа могут уже видеть результаты, а где-то им придется немного подождать, но в конечном итоге все равно получить желаемое.

Александра Мошина

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Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Михачёва Алеся Михайловна

Михачёва Алеся Михайловна

Депутат Псковской городской Думы по округу №2.

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