Выезд в округ Пскова №2: лужи на «Болоте», новые тротуары и успешные примеры ТОС

Контрольный выезд в округ №2 депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой прошел 16 июня. Территория непростая, застройка старая, а значит и вопросов, требующих внимания, много. Всех проблем за один год не решить, но наметить план и постепенно его реализовывать — возможно. Так, в районе Завокзалье уже отремонтировали дорогу, благоустроили пешеходный переход, а сейчас будут приступать к созданию тротуара. Во время выезда неравнодушные граждане обратили внимание своего депутата и главы города Бориса Елкина на проблемные моменты, а также поблагодарили за то, что уже сделано. Подробнее о том, что будет отремонтировано в округе №2 — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Первой точкой выезда стал переулок Машиниста. Недавно там был уложен новый асфальт, но осталась извечная проблема — лужа, которая практически никогда не высыхает. Жители так называемого микрорайона «Болото» объяснили, что раньше дренажная система справлялась, но с годами всё ухудшилось.

«Я вижу, как эту проблему здесь решить. Нужно будет закопать специальный колодец. Этот вопрос мы проработаем», — пообещал глава города.

Далее окружной депутат и глава Пскова обратили внимание на скопление строительного мусора возле контейнеров. «Крупногабаритный мусор не вывозят, а безответственные граждане продолжают его выкидывать. Но мы будем ставить камеры, как мы уже начали делать это в особо проблемных местах», — подчеркнул глава.

Жильцы домов власти также призвали установить «лежачие полицейские», поскольку на прямом участке дороги на переулке автомобилисты постоянно нарушают правила дорожного движения и превышают скорость. «Я с ребенком здесь ходить боюсь, то ли обольют, то ли собьют», — уточнил один из местных жителей.

Помимо лужи, мусора и искусственных неровностей, граждане обратили внимание на необходимость создания аптеки, остановки и спила деревьев в микрорайоне.

Борис Елкин пообещал подумать над этим, но уточнил, что обещать пока что ничего не может. Однако одну из проблем глава города заверил, что решит как можно скорее. Жительница дома №6 в переулке Машиниста пожаловалась на затопление подвалов. «Я поручу ускорить процесс ликвидации затоплений», — сказал Борис Елкин.

Далее собравшиеся отправились в сторону улицы Железнодорожной. По пути на точку назначения горожане обратили взоры властей на подсыпанную щебнем дорогу к частному сектору и поблагодарили за помощь в ремонте проезда.

На улице Железнодорожной Борис Елкин и Алеся Михачева рассказали местным жителям радостную новость. До конца года на этой улице появятся тротуары. «Сейчас готовим конкурсную документацию, к концу года должны сделать», — сказал глава.

Дойдя до улицы Рельсовой, собравшиеся осмотрели недавно благоустроенный пешеходный переход и установленные искусственные неровности. Горожане выразили благодарность за оказанную помощь.

Но и здесь есть ряд проблемных вопросов. Борис Елкин вновь заметил свалку мусора. Местные объяснили ему, что отходы убирают, но редко. Глава Пскова поручил направить письмо региональному оператору по обращению с ТКО «Экогрупп» с просьбой участить вывоз мусора с этой территории.

Также горожане пожаловались на плохую уборку моста в зимнее время, недостаточную освещенность, заброшенную территорию за железнодорожным вокзалом и на новое асфальтное покрытие, которое на повороте из-за скопления воды начало разрушаться.

«Асфальт-то мы точно сделаем», — заверил Борис Елкин.

После осмотра микрорайона Завокзалье, собравшиеся переместились на улицу Металлистов, 30-а и 32-а, там уже началась работа по реализации проектов ТОС.