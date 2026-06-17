 
Общество

В Пскове обсуждают реализацию государственной национальной политики

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В правительстве Псковской области начал работу семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики РФ под председательством полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В семинаре участвуют представители администрации президента, Федерального агентства по делам национальностей и исполнительных органов регионов Северо-Запада.

Открывая семинар-совещание, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя заявил: «Сегодняшнее наше совещание посвящено вопросу реализации государственной национальной политики в регионах Северо-Западного федерального округа. Россия — большая страна, единый российский народ. Наша задача — укреплять это единство. Запад пытается ослабить позиции Российской Федерации через раздувание межнациональной и религиозной напряжённости. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы сохранить и контролировать процесс формирования межнациональных отношений. Сплочённость народов России — основа нашей победы, как это было и в годы Великой Отечественной войны».

Главная задача участников семинара — это выработка единых подходов к реализации национальной политики и согласованных действий федеральных и региональных властей.

Участники также обсудят участие муниципалитетов в гармонизации межнациональных отношений.

Псковская область принимает семинар во второй раз, впервые он прошёл в 2019 году. 

Ранее сегодня Игорь Руденя принял участие в открытии мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох».

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