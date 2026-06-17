Имена погибших участников СВО планируют увековечить на псковском кладбище «Белый Мох»

Пилоны с именами погибших участников специальной военной операции установят у мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» после победы в СВО. Такими планами поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественной церемонии открытия мемориала выступили почетные гости.

«В разные годы истории нашей страны Псковская область занимает особое место, это земля русской славы, это край, который помнит великих полководцев и воинов: Михаила Кутузова, Константина Рокоссовского и многих, многих других героев нашей великой страны, - сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. - Плечом к плечу, вставая на защиту нашей великой Родины, мечом и штыком гнали недругов с русской земли. Сегодня сыновья, внуки, правнуки наших великих воинов вновь с оружием защищают нашу страну. Нашу Родину, ее независимость, ее богатейшую историю, детей и наш народ. Создавая такие мемориалы, мы обретаем места, где можем собраться и преклонить головы перед подвигом наших героев. И сказать слова благодарности родителям, женам и детям наших героев. Я хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот мемориал, это памятное, знаковое место. Всех, кто пришел почтить героев, лучших сынов России».

Установка мемориала в знак вечной памяти и глубокой благодарности воинам, павшим в боях за свободу и независимость Отечества, в Год единства народа России, объявленный президентом Владимиром Путиным, имеет особое символическое значение, уверен заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов.

«Сегодня очевидно, что единство народа ‐ это залог нашей победы, оно проявляется в ежедневном труде граждан на заводах, работе волонтеров, медиков, семей, близких, находящихся на передовой. Взаимная поддержка и общая ответственность за судьбу страны многократно умножают силы наших воинов, дают им уверенность в том, что за их спинами крепкие и надежные силы. Россия - великая, многонациональная. Наша история побед и трудовых достижениях создавалась общими усилиями всех народов. Псковская земля является для нас символом мужества, стойкости и беззаветного служения России, русской государственности. Земля воинской славы и духовной силы. Здесь веками ковался характер российской нации. Здесь особенно остро понимаешь простую и вечную истину. Сила нашего государства в людях, героях, которые готовы защищать Россию. Этот памятник посвящен всем, кто отдал жизнь за Отчество», - подчеркнул Магомедсалам Магомедов.

Работа над памятником началась в Год защитника Отечества, объявленный президентом, а завершается в Год единства народов России, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«И в этом есть особый смысл. В годы Великой Отечественной войны нашу страну плечом к плечу защищали представители самых разных национальностей. Мы видим это и сегодня, когда наши военнослужащие выполняют задачи специальные военные операции. Хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в создании мемориала. Мы с вами проделали большую и непростую работу, старались учесть все предложения. В прошлый раз нам удалось услышать друг друга и подготовить техническое задание так, чтобы скульптор максимально точно воплотил этот яркий собирательный образ защитника Отечества. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, за будущее наших детей, сюда будут приходить школьники, студенты, молодёжь, участники патриотических объединений, здесь им будут рассказывать о службе и мужестве наших военных. Предусмотрен и второй этап создания комплекса, установка пилонов с именами погибших участников специальной военной операции, но, как мы с вами и договаривались, сделаем это сразу после нашей окончательной победы», - поделился планами губернатор.

Мемориальный комплекс защитникам Отечества открыли на кладбище «Белый Мох». Концепция памятника разработана скульптором Денисом Стритовичем.