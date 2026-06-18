Андрей Маковский: Вопрос строительства экотехнопарка переходит восьмому созыву Собрания

Итоги пятилетней работы седьмого созыва регионального парламента на сессии 18 июня подвел депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Новые люди» Андрей Маковский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За пять лет депутат направил в органы государственной власти около 700 обращений в формате депутатских запросов. Эти действия помогли заасфальтировать улицы Техническую, Загородную, Алёхина, Крестки, Труда и реализовать множество других проектов по благоустройству города, поделился парламентарий.

Андрей Маковский также затронул тему пришедшегося на «пятилетку» седьмого созыва «мусорного коллапса». По его наблюдениям, депутаты своевременно начали бить тревогу, получив первые сигналы из Опочки и Палкинского района. Народные избранники вынесли этот вопрос на парламентский час и совместными усилиями переломили ситуацию, региональный оператор по обращению с ТКО в регионе в итоге сменился. При этом депутат подчеркнул, что проблема строительства мусороперерабатывающего завода (экотехнопарка) требует скорейшего решения, и будущему созыву предстоит выполнить эту задачу.

В сфере фундаментальной законотворческой работы парламент расширил возможности использования материнского капитала, разрешив направлять его на покупку личных автомобилей. Кроме того, депутаты наделили уполномоченного по правам человека правом сотрудничать с Вооруженными силами РФ. Эта инициатива устранила правовую коллизию и привела к подписанию официального соглашения между омбудсменом Псковской области и военным ведомством.

Важным инструментом работы народный избранник назвал согласительную комиссию по бюджету. Оппозиционные партии озвучили свою позицию, и депутаты внесли в казну значимые поправки. Законодатели увеличили финансирование для педагогов и закупили оборудование для мониторинга крови у пациентов с диабетом.

56-я сессия планируется заключительной в VII созыве Собрания. В случае созыва внеочередной сессии во время депутатских каникул заседание можно будет провести в онлайн-формате, который Собрание начало применять впервые во времена пандемии коронавируса.

В сентябре выберут депутатов восьмого созыва Заксобрания Псковской области, также будут выбирать депутатов Госдумы.