Стартует заключительная в VII созыве сессия Заксобрания Псковской области

Начинается 56-я сессия Законодательного Собрания Псковской области, за работой депутатов можно следить онлайн на сайте регионального парламента.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Сегодня планируется назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Перечень вопросов повестки всего включает 30 пунктов. Среди важных законопроектов, традиционно рассматриваемых в конце «весенней сессии», – утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за 2025 год, об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год, а также сводного ежегодного доклада об эффективности реализации государственных программ.

Депутатам также предстоит рассмотреть изменения в текущий бюджет, в законы о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав отдельных муниципальных округов. Кроме того, парламентарии обсудят корректировки законов о социальной поддержке граждан, бесплатной юридической помощи и ряд документов в связи с переименованием законодательного органа.

В повестку дня сессии также внесен вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя Законодательного Собрания Псковской области, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, депутата от «Единой России» по округу №3 Александра Братчикова.

56-я сессия планируется заключительной в VII созыве Собрания. В случае созыва внеочередной сессии во время депутатских каникул заседание можно будет провести в онлайн-формате, который Собрание начало применять впервые во времена пандемии коронавируса.