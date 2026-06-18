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Утверждены охранные зоны усадебного парка в порховской деревне Хилово

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Постановлением Законодательного Собрания Псковской области установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Курорт "Хилово", фрагмент усадебного парка». Решение принято на июньской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Постановление регламентирует использование земельных участков и водных объектов на охраняемой территории, а также устанавливает требования к градостроительным регламентам. Документ принят в целях обеспечения сохранности усадебного парка второй половины XIX века, расположенного в деревне Хилово Порховского муниципального округа.

Территория памятника разделена на несколько зон, для каждой из которых установлены свои запреты и ограничения. Так, в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещается использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на усадьбу и историческую застройку. Допустимая высота нового строительства в зависимости от расположения составляет от 8 до 15 метров.

В границах зоны охраняемого природного ландшафта запрещается уничтожение ценных зелёных насаждений и осуществление хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик исторического и природного окружения объекта, а также вызывающей загрязнение почв, воздуха и водных объектов.

Принятый Собранием документ предварительно прошёл общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

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