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56 мировых судей появилось в Псковской области благодаря работе депутатов регпарламента седьмого созыва

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56 мировых судей появилось в Псковской области благодаря работе депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев в рамках 56-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Сегодня депутаты назначили трех мировых судей на участки в Псковской области.

Алину Богданову назначили мировым судьей в Плюсском муниципальном округе на три года.

Алина Богданова родилась 30 мая 1984 года в городе Порхове. Имеет высшее юридическое образование. Окончила в 2007 г. НОУ «Академия права и управления (институт)», Москва (заочная форма обучения, специалист). Общий стаж работы в области юриспруденции с момента получения высшего юридического образования - 18 лет 11 месяцев. С января 2005 г. по январь 2009 г. являлась секретарем судебного заседания Порховского районного суда. С января 2009 г. по апрель 2023 г. была помощником судьи Порховского районного суда. С апреля 2023 г. по октябрь 2024 г. - помощником председателя Порховского районного суда. С октября 2024 г. по настоящее время является помощником судьи Порховского районного суда. Имеет классный чин «Советник юстиции 2 класса» (приказ от 01.08.2023 г. № 309 л/с).

Наталью Копейкину назначили мировым судьей в городе Великие Луки на три года.

Наталья Копейкина родилась 11 августа 1994 года в г. Великие Луки. Имеет высшее юридическое образование. В 2016 г. окончила Национальный институт бизнеса в г. Пскове (очная форма обучения, бакалавр); в 2020 году - Псковский государственный университет (заочная форма обучения, магистр). Общий стаж работы по юридической профессии с момента окончания высшего юридического учебного заведения - 7 лет 11 месяцев. С июня 2018 г. по октябрь 2023 г. работала в должности секретаря судебного заседания Великолукского городского суда. С октября 2023 года по настоящее время является помощником судьи Великолукского городского суда. Имеет классный чин «Советник юстиции 3 класса».

Светлану Барышеву назначили мировым судьей в городе Пскове, также на три года.

Светлана Барышева родилась 2 декабря 1980 года в Пскове. Имеет высшее юридическое образование. Окончила в 2000 г. Псковский колледж строительства и экономики (очная форма обучения, базовый уровень) и в 2003 г. НОЧУ ВПО Московский новый юридический институт (заочная форма обучения, специалист). Общий стаж работы в области юриспруденции с момента получения высшего юридического образования - 21 год 8 месяцев. С сентября 2004 г. по декабрь 2013 г. была помощником судьи Арбитражного суда Псковской области. С декабря 2013 г. по январь 2022 г. являлась помощником заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области. С января 2022 г. по май 2024 г. - помощником судьи Арбитражного суда Псковской области. С мая 2024 г. по настоящее время Светлана Барышева работает помощником судьи Псковского областного суда. Имеет классный чин «Государственный советник юстиции Российской Федерации» (приказ от 15.01.2008 г.).

«Уважаемые судьи, мы поздравляем вас с назначением. Желаем вам успешной работы и справедливого правосудия», - сказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.
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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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