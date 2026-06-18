56 мировых судей появилось в Псковской области благодаря работе депутатов регпарламента седьмого созыва

56 мировых судей появилось в Псковской области благодаря работе депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев в рамках 56-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Сегодня депутаты назначили трех мировых судей на участки в Псковской области.

Алину Богданову назначили мировым судьей в Плюсском муниципальном округе на три года.

Алина Богданова родилась 30 мая 1984 года в городе Порхове. Имеет высшее юридическое образование. Окончила в 2007 г. НОУ «Академия права и управления (институт)», Москва (заочная форма обучения, специалист). Общий стаж работы в области юриспруденции с момента получения высшего юридического образования - 18 лет 11 месяцев. С января 2005 г. по январь 2009 г. являлась секретарем судебного заседания Порховского районного суда. С января 2009 г. по апрель 2023 г. была помощником судьи Порховского районного суда. С апреля 2023 г. по октябрь 2024 г. - помощником председателя Порховского районного суда. С октября 2024 г. по настоящее время является помощником судьи Порховского районного суда. Имеет классный чин «Советник юстиции 2 класса» (приказ от 01.08.2023 г. № 309 л/с).

Наталью Копейкину назначили мировым судьей в городе Великие Луки на три года.

Наталья Копейкина родилась 11 августа 1994 года в г. Великие Луки. Имеет высшее юридическое образование. В 2016 г. окончила Национальный институт бизнеса в г. Пскове (очная форма обучения, бакалавр); в 2020 году - Псковский государственный университет (заочная форма обучения, магистр). Общий стаж работы по юридической профессии с момента окончания высшего юридического учебного заведения - 7 лет 11 месяцев. С июня 2018 г. по октябрь 2023 г. работала в должности секретаря судебного заседания Великолукского городского суда. С октября 2023 года по настоящее время является помощником судьи Великолукского городского суда. Имеет классный чин «Советник юстиции 3 класса».

Светлану Барышеву назначили мировым судьей в городе Пскове, также на три года.

Светлана Барышева родилась 2 декабря 1980 года в Пскове. Имеет высшее юридическое образование. Окончила в 2000 г. Псковский колледж строительства и экономики (очная форма обучения, базовый уровень) и в 2003 г. НОЧУ ВПО Московский новый юридический институт (заочная форма обучения, специалист). Общий стаж работы в области юриспруденции с момента получения высшего юридического образования - 21 год 8 месяцев. С сентября 2004 г. по декабрь 2013 г. была помощником судьи Арбитражного суда Псковской области. С декабря 2013 г. по январь 2022 г. являлась помощником заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области. С января 2022 г. по май 2024 г. - помощником судьи Арбитражного суда Псковской области. С мая 2024 г. по настоящее время Светлана Барышева работает помощником судьи Псковского областного суда. Имеет классный чин «Государственный советник юстиции Российской Федерации» (приказ от 15.01.2008 г.).