Аграрии Псковского округа на 23% перевыполнили запланированные объемы ярового сева

Аграрии Псковского округа приступили к кормозаготовке. А накануне многие предприятия успешно завершили весенние полевые работы. Их общие итоги выглядят внушительно. В этом году общий объем ярового сева, проведенного сельхозпредприятиями, составил 4921 гектаров, что на 23% превысило запланированные объемы. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

Особое внимание было уделено зерновым и зернобобовым культурам: их посеяли на площади 2040 гектаров, перевыполнив план на 16%. В этот список вошли такие культуры, как пшеница, ячмень, овес, горох и люпин и соя. Также были засеяны силосные и однолетние культуры на площади 1851 гектар, беспокровные многолетние травы – на 115 гектарах. Посадки картофеля заняли 210 гектаров.

Первыми завершили яровой сев земледельцы ОПХ «Родина». Лидерами по засеянным площадям стали компания «ПсковАгроИнвест» с показателем 1876 гектаров, ЗАО «Агрофирма «Победа» – 825 гектаров, и СПК (колхоз) «Передовик» – 650 гектаров. Компания «СЛС Псков Агро» в этом сезоне применила инновационный подход и посеяла люпин и сою на зерно.

Важным этапом весенних работ стало внесение удобрений: на поля вывезено и внесено около 50 тысяч тонн органических удобрений. Кроме того, выполнен подсев многолетних трав и проведена подкормка минеральными удобрениями озимых культур, многолетних трав и пастбищ на площади 1828 гектаров.

В настоящее время аграрии сосредоточены на уходе за посевами сельскохозяйственных культур. Отмечу, крестьянско-фермерские хозяйства посадили 125 гектаров картофеля, 30,5 гектаров овощей открытого грунта, включая морковь и свеклу, и 70 гектаров рапса.

«Надеемся на хороший урожай! Успехов нашим аграриям!» — комментирует Наталья Федорова.