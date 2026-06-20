Эксперт рассказал об ухудшении дыхания из-за сидения в смартфоне

Постоянное сидение в смартфоне оказывает всестороннее негативное влияние на организм: постоянный наклон головы приводит к деформации скелета, ухудшению дыхания, быстрой утомляемости и другим последствиям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Шейный отдел позвоночника в норме имеет естественный изгиб — лордоз. Он нужен для амортизации и правильного распределения нагрузки. Когда человек постоянно смотрит вниз в телефон, голова выдвигается вперед, мышцы задней поверхности шеи перенапрягаются, грудной отдел начинает сутулиться, меняется положение плеч, постепенно нарушается вся биомеханика позвоночника. Со временем естественный изгиб шеи (лордоз) начинает выпрямляться (утрата лордоза). В тяжелых случаях формируется обратный изгиб — кифотическая деформация (шейный кифоз). Это уже не просто "плохая осанка", а структурные изменения скелета», — сказал Ярослав Гурин.

Эксперт добавил, что постоянный наклон головы приводит к перенапряжению мышц, а они со временем вообще перестают расслабляться. Нарушается кровообращение, появляются спазмы, а затем — хроническая боль в шее, головные боли, ощущение тяжести в плечах, онемение рук, головокружение. Кроме того, если меняется положение головы, тело начинает перестраиваться целиком.

«У человека с "телефонной шеей" часто наблюдаются: сутулость, ослабление мышц спины, выпирающий живот, ухудшение работы диафрагмы, поверхностное дыхание, быстрая утомляемость. Даже легкие начинают работать менее эффективно, потому что грудная клетка теряет подвижность», — говорит врач.

Гурин подчеркнул, что на ранних стадиях остановить все эти изменения возможно. Для этого нужно держать экран на уровне глаз, чаще менять положение тела при использовании гаджетов, делать перерывы каждые 30-40 минут, укреплять мышцы спины, увеличивать общую физическую активность и следить за положением головы во время работы и отдыха. Даже простая привычка чаще поднимать взгляд от телефона значительно снижает нагрузку на шею, говорит эксперт в беседе с ТАСС.