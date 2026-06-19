Роспотребнадзор разрешил купаться на десяти пляжах в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 15 проб водных объектов, используемых для рекреационных целей, по санитарно-химическим и 20 по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба ведомства.

Изображение: пресс-служба управления Роспотребнадзора Псковской области

Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 10 пляжах региона.

Пригодны для отдыха следующие пляжи: в детском оздоровительном лагере «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ), в ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский округ), в ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский округ), в ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский округ), в ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский округ), в ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский округ), в санатории «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский округ), а также на муниципальном пляже «Горохове озеро» (Островский округ), в санатории «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский округ) и в пансионате «Кривск» (озеро Псковское, Печорский округ).

Все мероприятия по подготовке городского пляжа в Пскове выполнены, качество воды в реке Великой по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормативам. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам находится в стадии оформления.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и эксплуатировать пляжи в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.