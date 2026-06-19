В порховской больнице состоялась церемония «Посвящение в медики»

В преддверии Дня медицинского работника в Порховской межрайонной больнице состоялась торжественная церемония «Посвящение в медики». Данное событие является доброй традицией в медицинском учреждении и посвящается молодым специалистам врачебного и среднего медицинского персонала, которые пополнили ряды коллектива за год до этого, сообщила больница в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Порховская межрайонная больница / «ВКонтакте»

С приветственным словом обратились заместители главного врача Лариса Сергеева и Ирина Иванова, а также главная медицинская сестра Надежда Капустина. В своих выступлениях руководители не только поздравили молодых коллег с этим знаменательным этапом, но и сказали множество тёплых, душевных слов, подчеркнув важность их выбора. Каждому из присутствующих они пожелали неиссякаемой энергии, профессионального долголетия, мудрости в принятии решений и, конечно, благодарных пациентов. Молодым специалистам подарили памятные сувениры и сказали искренние пожелания.



«Берегите себя и своих близких! С пожеланием крепкого здоровья и благополучия», — отмечают в больнице.