Правительство РФ утвердило правила перехода на новую систему высшего образования

Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года, сообщается на его официальном сайте.

«В России продолжится реализация пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Постановления, утверждающие правила его проведения в 2026/2027–2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, обучение по которым будет идти в его рамках, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. В реализации пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов.

В ходе пилотного проекта вузы разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, определят сроки учебы.

Обучение в рамках пилотного проекта продолжит идти более чем по 100 специальностям, включая такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, химия, медицина, фармация, биологические науки, агрономия, гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт и другие.

В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров, пишет «РИА Новости».